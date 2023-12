Playstation Portal är (för det mesta) min grej, men det är långt ifrån säkert att det är din. Användningsområdet är snävt och det vore förbannad lögn att kalla den för en portabel PS5:a. Snarare än en utmanare till Switch eller Steam Deck är det en – Wii U?

Det som känns portabelt är i själva verket en maskin som kräver en hel del för att fungera som det är tänkt. Flexibiliteten hos Switch och Steam Deck finns inte här, och även om det inte heller är ett löfte kommer dylika maskiner med förväntningar. Du gör rätt i att sänka dessa.

"En Dualsense med en insprängd åtta tum stor LCD-skärm"

Vad PS Portal lyckas med är formen. Maskinen ligger riktigt bra i händerna. Det är, förenklat, en Dualsense med en insprängd åtta tum stor LCD-skärm. Den ser Playstation ut, och känns Playstation. Ljusstyrkan bländar (på ett bra sätt) och färgerna känns varma på 1080p-skärmen. Där det brister är i svärtan – en OLED-skärm hade smakat bättre. Artefakter syns i mörkret, och de tycker jag inte om.

Dualsense-kontrollens touch-yta saknas då vi istället har skärmen där. Genom att peta med tummarna (det naturliga valet) får du fram två markerade ytor på skärmen du kan använda som touch-yta. Det är inte en perfekt lösning, men fullt duglig så länge petandet inte är frekvent.

Stardew Valley är ett spel som är som gjutet för PS Portal.

Ett fåtal knappar som inte finns på Dualsense återfinns på PS Portal: power-knapp, parningsdito, volymkontroller. Det finns uttag för laddare samt hörlurar. Det borde naturligtvis finnas stöd för andra Bluetooth-lurar. Det gör det inte, bara officiella funkar. Så dumt. Det är verkligen något som borde rättas till framöver. Allra helst borde det ha fixats igår.

Nej, den här maskinen är nischad som få. Flexibilitet finns inte i vokabuläret.

PS Portal är en streamingmaskin gjord för Remote Play. Det är viktigt att gå in med den inställningen. Du streamar din PS5:a via wi-fi-nätverket, och därmed hänger förutsättningarna på hur robust ditt nätverk är. Det hela kompliceras förstås ytterligare av att vi gamers är olika känsliga för latens. Jag har lärt mig att jag är tålig, men spelen jag kör är också relativt långsamma. Kollega Tomas har svurit långa haranger om exempelvis Gran Turismo 7, medan jag trivts bra under korkeken och luktat på Final Fantasy Pixel Remaster.

PS Portal fungerar ypperligt för retrovurmande titlar. Jag får fina PS Vita-vibbar.

Jag har också spelat en hel del Immortal Fenyx Rising, liksom testat 2023-kanoner som Alan Wake 2, Star Wars Jedi: Survivor och Final Fantasy XVI. Grafiska muskelknippen som för det mesta flyter fullt acceptabelt. Det händer att det hackar och fräser till, och jag märkte det i synnerhet när jag samtidigt laddade ner på PS5:an. Det är lite känsligt med Remote Play.

Det går att skaffa sig så nära perfekta förutsättningar man kan komma med PS Portal – men är det värt det? På nätet finns tips och genom att köra kabeln rätt in i PS5:an och placera mig själv rakt framför routern upplever jag bäst flyt. Samtidigt är det själva antitesen till flexibilitet när jag måste ha PS5:an si och mig själv så. Då faller poängen med PS Portal.

Man kan tycka en del om Remote Play, men då du faktiskt kan testa den på ett relativt enkelt sätt – om jag får vara så fräck att anta att du har en smartphone – kan du se om PS Portal kan vara något för dig. Du får inte samma skärm men flytet kan du i alla fall testa på.

I teorin går det att koppla upp PS Portal externt till nätverket där hemma, men i praktiken har det inte hållit mer än några sekunder. Nej, det här är en bärbar maskin för hemmabruk.

Där gör den ett mestadels fint jobb. Den passar in i mitt spelliv. Jag har trivts med maskinen i soffan, samtidigt som Vinterstudion puttrar i bakgrunden. Det har varit befriande på kvällarna att inte behöva avbryta mitt PS5-spelande då jag kunnat ta med den in i sovrummet. Samtidigt: det är en streamingmaskin. När jag streamar till den roffar jag hela PS5:an. Den är så att säga paxad.

Formen är synnerligen bekant, och PS Portal har både bra form och rätt tyngd.

Det ska också understrykas att även PS Portal har den "feature" som flera andra Playstation-mojänger: diskutabel batteritid. I teorin kan den hålla längre men i praktiken, med ljus, ljud och haptisk feedback på max, kan du behöva ladda efter ungefär fyra timmar. Den kan hålla betydligt längre, men batteritiden riskerar ändå att bli en huvudvärk.

Det gör att flexibiliteten minskar ytterligare – men den faller inte från en särskilt hög nivå.

Prislappen på 3 000 kronor känns väl tilltagen med tanke på kompromisserna man gör. En Switch kostar 500 kronor mer, och det är en fristående konsol som är bärbar på riktigt.

"Komplement till ditt spelliv jag ärligt talat kan ha och mista"

Samtidigt är det svårt att jämföra i övrigt, då PS Portals uppgift är en annan. Som sagt: det är en maskin du använder för att streama från din PS5:a, och som ger illusionen av en bärbar PS5:a. Därmed blir användningsområdet snävt och maskinen en för entusiaster. Ett komplement till ditt spelliv jag ärligt talat kan ha och mista, men som ändå kryddar det lite extra. Jag förstår samtidigt alla som tycker PS Portal är fullständigt poänglös. Den kräver att du har vissa behov, och samtidigt att du är beredd att stå ut med mer eller mindre latens. Snabba spel är inte rätt forum för den och det känns trist att man ens ska behöva tänka så.

Det är en del boxar du behöver ticka. En del "om", ganska många "men". Det viktigaste är att ta reda på om du över huvud taget har förutsättingar för PS Portal, om ditt hem är rustat för att streama dina PS5:a. Om inte, ja, då kan glädjen komma av sig innan den ens har börjat.

Playstation Portal 3 Bra + Vilar perfekt i händerna + Bra ljus, läckra färger + Enkel att använda - Krävande förutsättningar - Remote Play och latens - Skärmens svärta Det här betyder betygen på FZ

En andra åsikt: "Svårt att kalla den prisvärd" Kravlistan för att PS Portal ska vara njutbar är lång och rigid. Bockar du av allt så är den en trivsam följeslagare i soffan. Men bekymren är många: snabba spel funkar illa. T.ex. Gran Turismo 7, där PS Portals fördröjning är smärtsamt uppenbar när man jämför sida vid sida med tv-bilden. Att spela över andra nätverk än hemma-wi-fi har max funkat några minuter, och då har det ändå hackat och sett hemskt komprimerat ut. Och hemmavid krävs fortfarande riktigt bra anslutning för att spelandet ska funka okej, så det är inte garanterat att den kommer vara bra i sängen, gästrummet, toan eller var du hade tänkt ta med maskinen. Uppfyller du alla krav så blir PS Portal säkert en god spelkamrat. Men med så många krav och eftergifter är det svårt att kalla den prisvärd. Betyg: 2 av 5 Tomas Helenius