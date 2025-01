Bloomberg-journalisten Jason Schreier har släppt en rapport där han skriver att Sony har skrotat två live service-spel som höll på att utvecklas av Bend Studio, som tidigare gett oss bland annat Day's Gone, och Bluepoint, som främst är kända för sina remakes av spel som Demon's Souls och Shadow of the Colossus.

Enligt Schreier ska Bluepoints spel ha varit en God of War-titel, men gav ingen info om vad Bend jobbade på. De nedlagda projekten ska dessutom ha bekräftats av en talesperson för Sony, som sade att det gjordes efter en nyligen utförd utvärdering och betonade att ingen av studiorna ska läggas ner och att de är uppskattade medlemmar i Playstation Studios-familjen.

Sony storsatsade på live service-utveckling i början av 2023, men hade i slutet av samma år pausat utvecklingen av hälften av projekten. Efter nedläggningen av multiplayer-delen av The Last of Us 2 och fiaskot som är Concord kan vi nog sluta oss till att de har blivit lite försiktigare vad gäller sin live service-fokus.