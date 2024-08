Min första kontakt med Final Fantasy var när en kompis kom hem med Final Fantasy Adventure på Game Boy efter han varit i USA under en sommar i mellanstadiet. Många år senare spelade vi Secret of Mana på SNES och började då förstå att Game Boy-spelet inte alls var ett Final Fantasy, utan tillhörde en helt annan serie som på senare år blivit känd som Mana-serien. Den har dock alltid varit speciell för mig då det var min första kontakt med japanska rollspel och även en inkörsport till just Final Fantasy.

Vi har fått en del remakes och även sidospår i Mana-serien under åren. Visions of Mana blir därför den femte huvuddelen i serien. Det som knutit alla spelen samman är dess mysiga, lite udda estetik. Samtidigt kan de ta upp seriösa ämnen som döden, men lättsamheten finns ändå alltid där. Speciellt första spelet på Game Boy har några riktigt mörka partier där karaktärer offrar sig eller dör, vilket inte var så vanligt på den tiden.

Visions of Mana tar denna mysiga estetik till en helt ny nivå. Spelet är som att titta på en Studio Ghibli-film. Starka, ljusa färger blandas med lummiga miljöer och fantastiska små animationer som gör världen levande. Vinden får det cell-shadade håret på karaktärerna att röra sig samtidigt som man ser träden vaja. Det är smarta illusioner som gör att världen både känns levande och väldigt inbjudande.

"Som att titta på en Studio Ghibli-film"

Fienderna är så passa gulliga att jag ibland inte vill ha ihjäl dem, samtidigt som de också dör på ett väldigt gulligt sätt så jag inte får dåligt samvete. Mina favoriter från tidigare serien har alltid varit rävarna med pilbåge som klär sig som Robin Hood. Jag gav ifrån mig ett litet glädjetjut när jag såg att de fanns med här också.

Musiken ramar in allt på ett väldigt bra vis med sina fina toner. Det enda som jag tycker sticker ut på ett negativt sätt är de engelska rösterna som varierar väldigt, både sett till kvalité och hur de passar till karaktärerna. Framför allt har karaktärerna dialekter från vår värld och de pratar väldigt modernt vilket sticker ut på ett dåligt vis i denna fantasy-värld. Om de hade hållit sig till en kontinent och en tid hade det kanske känts bättre, men nu kan någon ha dialekt från södern i USA och nästa karaktär pratar brittisk engelska som låter 1800-tal. Men det går alltid byta till japanska röster och då känns det lite mer enhetligt.

"Klassiskt och fungerande"

Berättelsen är rätt klassisk. Vi får följa Val och Hiina på en pilgrimsresa till Manaträdet. Hiina har blivit vald som ”Alm” och är då den som ska hela trädet medan Val blir utsedd till hennes eskort och livvakt. På vägen stöter man förstås på fler karaktärer och även andra Alms från andra byar som är på samma resa. Inget banbrytande rent storymässigt, men klassiskt och fungerande.

Visions of Mana är ett rollspel så det finns så klart sidouppdrag att göra, utrustning att köpa och en relativt stor värld att utforska. Världen är mindre än låt säga Skyrim, men ger sken av att vara öppen utan att kännas för stor.

"Kameran kan vara rejält störande"

Striderna är åt hack’n’slash-hållet, men jag blir låst i ett stridsområde när jag möter fienderna. Det blandas även in magi och genom olika element som jag kan knyta till karaktärerna får de olika förmågor. Kameran kan vara rejält störande då den har en tendens och inte visa den fiende jag vill attackera. Det kan även vara svårt att attackera flygande mål och dina kompanjoner är inte alltid de skarpaste knivarna i lådan, även om man kan specificera vad de ska göra. Det är många gånger jag dött för att min kompanjon inte helar mig, trots att jag satt henne på just den rollen. Dessutom är det lätt att råka steppa utanför stridsområdet och då startar striden om och fienderna får tillbaka allt liv.

Visions of Mana saknar tyvärr lite djup. Det har dessutom en del problem i striderna och engelska röster av blandad kvalité, och sånt drar ner betyget. Det är ett mysigt, actionbetonat rollspel som passar utmärkt för de som är nybörjare i genren. Personligen sörjer jag lite att jag tyvärr inte kan ge spelet ett högre betyg då jag har en speciell historia med serien.

Fotnot: Visions of Mana släpps den 29 augusti till pc, Xbox Series, PS5 (testad) och PS4.