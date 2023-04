Det råder Steam Deck-feber på redaktionen när Tompa och Fredrik fått hem varsin. Spelfeber är det å andra sidan året om, och i helgen vankas strategi i tur och ordning, spansk hetsskräck, gubbkraschande och apfasoner. Det kan bli en #spelhelg att minnas. Vad spelar du?

Fredrik Eriksson

Något på min sprillans nya Steam Deck. Men vad!? Tufft när man har hela Steam-biblioteket att välja från (stackars mig).

Tomas Helenius

En nyinköpt Steam Deck kommer väl till pass när det ska åkas tåg – kan bli Resident Evil 4 där. Sen vankas grabbhelg gubbhelg med Wreckfest, Dirt Rally 2 och GT7 i VR. Mums!

Jonny Myrén

Vågar mig ut i The Last of Us apokalyps på pc, trots de rapporterade problemen.

Daniel Sjöholm

Nu har jag byggt shaders två kvällar den här veckan, så det vore väl f-n om jag inte får spela Last of Us på PC i helgen. Men jag fastnar väl i Power Wash Simulator som vanligt...

Joakim Kilman

Det beror på hur mycket jobb jag behöver göra i helgen, men jag vill dels spela klart King Arthur: A Knight's Tale och dels spela lite mer RE4-remake, om jag kan få spelet att inte göra mig gravt åksjuk.

Mike Stranéus

Ska ge F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ett försök. En kanin med en gigantisk metallnäve i ett metroidvania låter på pappret lockande.

Johan Olander

Gräver ner mig ytterligare i The Great War och vänder jord i Farming Simulator 22.

Johan Lorentzon

Spanien sägs ju vara fint så här år, speciellt byarna med infekterade invånare i Resident Evil 4.

Robin Andersson

Mulle Meck och jag ska ut med båten på havet och se om vi kan överleva detta H. P. Lovecraft-inspirerade äventyr i Dredge.

Jonas Vågström

Efter att ha varit på resande fot har jag kommit igång med Donkey Kong Contry: Tropical Freeze till Switchen – undrar varför Nintendo inte låter apan jobba mer? När får vi nästa DK i 3D? Ge mig omedelbums!