Idag släpps Playstation VR2. Vi har testat den nya virtual reality-maskinen, och dess stortitel: Horizon Call of the Mountain. VR-Horizon övertygar inte riktigt så mycket vi hade hoppats på, men lyckligtvis släpps drygt 30 andra titlar till PSVR2 i samband med releasen. Vi har snabbtestat ett antal i samband med releasen, och recensioner på de mest intressanta kommer framöver.

Så räkna med mycket mer virtual reality-content framöver på FZ.se. Hit räknar vi förstås VR-versionerna av Gran Turismo 7 (tillagt den 23/2) av Resident Evil Village som vi är i full färd med att testa i detta nu. Vi törs lova en rad guldkorn till ditt nya VR-headset.

Gran Turismo 7

Aah, inlevelsen! Det är grejen med VR, och det blir sällan så tydligt som när VR förstärker något som härmar verkligheten. Som att köra en ilsken M3:a runt Nordschleife, och komma på sig själv med att tro att Lisebergsbanan halkat och landat i västra Tyskland. För med VR framför ögonen förstår man hur tight, brant och kurvig denna ikoniska skogbana faktiskt är. LIknande insikter fås på Mount Panorama och Spa, för övrigt.

"Bilen i backspegeln är sekunder från att få fingret"

Även om PSVR2 egentligen inte ändrar Gran Turismo 7 alls utöver den nya vyn så känns det som ett annat spel. Nervigare, närmare, mer indragande. Och det funkar direkt: på med headsetet och du är igång. En av konsolspelandets styrkor. I andra änden har vi prestandan: grafiken skalas ner för att hålla hög framerate, och här och där ser det lite grynigt ut. Det finns också en del grafikbuggar, men sånt kan ju patchas med tiden.

Söker du skäl att köpa PSVR2? Gran Turismo 7 är ett av de starkaste hittills. Så starkt att bilen i backspegeln är sekunder från att få fingret efter fulkörning (true story).

Spela vidare-sug: Avsevärt!

Spela även på: Kompisens PS5:a…? (GT7 VR funkar bara på PS5/PSVR2)

Moss: Book II I en perfekt värld hade Moss: Book II varit flaggskeppet för PSVR2, snarare än Horizon Call of the Mountain. I stället släpptes Moss 2 under föga pompa och ståt till gamla PSVR i fjol. Orättvist. I en bättre värld kan Moss 2 ändå få upprättelse, då det får en ny chans på PSVR2. "De största hjältarna är inte alltid bokstavligen stora" Och det är en av jag hoppas att spelet – och du – tar. Det är ett hjärtevärmande äventyr där du i princip co-op-spelar med dig själv. Å ena sidan styr du den lilla musen Quill genom sagovärlden Moss. Å andra sidan spanar du in på henne genom ditt VR-headset och kan bistå med att hålla fast monster, dra i tunga lådor och måla blomsterbroar med dina händer. De största hjältarna är inte alltid bokstavligen stora. Ibland är de inte ens två äpplen höga. Spela vidare-sug: Närmast oemotståndligt högt.

Spela också på: PSVR, Meta Quest 2, pc-kompatibel VR

Moss

Du kan inte säga "Moss 2" utan att säga "Moss 1". Originalet släpptes ursprungligen till PSVR vårvintern 2018. Då tvåan är en rak uppföljare vore det stor synd och skam att inte börja med ettan. "Moss är äventyret PSVR förtjänar" skrev vi och det är ord som fortsätter gälla fyra år senare. En rejäl bonus är förstås att hårdvaran är flera resor bättre. Köp! Mys! Mus!

Spela vidare-sug: Fortfarande väldigt högt. Fyra år gammalt men allt annat än mossigt.

Spela också på: PSVR, Meta Quest 2, pc-kompatibel VR

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition "Nördhjärtat bankar ändå hårt" Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge har bara ett par år på nacken, men känns gammalt och dammigt (Enhanced Edition, till trots). Det mixar fantasin med att svinga ljussablar och skjuta loss med laserpistoler ("pew, pew"!) med mindre lockande ting som att skruva i maskiner och pussla ihop C-3PO. Det slår inga gameplay-volter men nördhjärtat bankar ändå hårt när man ser ut genom fönstret på en galax långt, långt bort. Spela vidare-sug: Hyfsat, men känns som ett VR-spel vars bäst före-datum passerats.

Spela också på: Meta Quest 1 och 2

Kayak VR: Mirage

Redan efter en kvart känner jag mig färdig med Kayak VR, men jag är kanske inte heller målgruppen. (Vet inte ens vad skillnaden är mellan kajak och kanot.) Du utforskar djungelfloder och arktiska ishav. Antingen via fritt utforskande, via racing mot andra spelares topptider (och spöken) eller så släpper du kontrollen helt och låter dig tas med på en virtuell rundtur.

Ett fint alternativ om du vill visa virtual reality för någon som inte spelar. Säg, en grinig morfar.

Kontrollerna är annars vad du tror att de ska vara: ett evigt vevande. Ur mitt lekmannaperspektiv känns det dock autentiskt, så om du råkar vara ett fan av kajaker kan spelet vara värt din tid.

Spela vidare-sug: Obefintligt, men kan vara ett kul sätt att visa VR för icke-gamers.

Spela också på: Pc-kompatibel VR

Townsmen VR "Leka Gud" När jag spelar något som Townsmen VR tänker jag att vi alla har ett potentiellt Messiaskomplex. Eller åtminstone att vi vill leka Gud – för det är kul! Jag har visserligen en rad invändningar mot detta: platta dialoger, oklart djup i strategin, och framför allt en kamera som (en annan) Gud glömde. När man ska ta sig runt de små öarna utvecklar det sig till rena gympapasset, och låt oss inte tala om hur illa det går att zooma in och ut. Hade inte in-ear-lurarna suttit i skulle rök pysa ur öronen. Men. Jag varken kan eller vill sluta spela. Townsmen VR är en Settlers-lik nybyggarupplevelse som är avskalad och enkel, och som i VR blir vackert egen. När jag tycker mina arbetare såsar kan jag enkelt sträcka ut handen, fiska upp dem och förflytta dem tvärs över ön. Om jag kastar dem? Det händer. Ty de har inga andra gudar jämte mig. Their loss. Spela vidare-sug: Trots bångstyriga kontroller: riktigt högt. Fler sådana här spel, tack.

Spela också på: Rift, pc-kompatibel VR

Jurassic World Aftermath Collection

Det här lider av, vad jag i det här testet kallar, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge-syndromet. Det känns som gammal VR, sådan som kom tidigt och tog stapplande steg in i den nya virtuella verkligheten. Kanske lockar man med Star Wars? Eller som i det här fallet: Jurassic Park. Det här får en omedelbart att tänka på Alien: Isolation, då du gömmer dig från monster genom att krypa under skrivbord och in i skåp. Det är däremot inte alls lika sofistikerat. Miljöerna ekar tomma men helheten förstärks av välspelade dialoger. Känslan av medelmåtta lever dock kvar.

Spela vidare-sug: Sådär. Kan jag inte få Alien: Isolation i VR i stället?

Spela också på: Meta Quest 1 och 2, Switch

Tentacular På min sextonde födelsedag berättar min syster att jag är adopterad. Chocken! Jag vevar tentaklerna i blint raseri. Detta borde möjligen varit en ledtråd: jag är en enorm bläckfisk och min syster en liten flicka. Nåja, det man inte har i hjärnan sitter i tentaklerna – hoppas jag. Det verkar onekligen så. Tentacular gör omedelbart avtryck. Den egna stilen med den udda humorn i ett litet paradis av små öar. Fysiken är grejen i det här pusseläventyret. Jag suger tag i containrar med tentaklerna (a.k.a. mina armar), hivar iväg dem med monstruös styrka, och använder elledningar som slangbellor för att få iväg dem ännu längre. "Fysiken är grejen" Finmotoriken är mer komplicerad, men konstigt vore ju annars med mina slemmiga "fingrar". Sina smarta och bitvis kaotiska pussel till trots är det ändå den fyndiga tonen som träffar allra bäst. Att suga tag i stadshuset med en tentakel och bända upp taket för att snacka med kommunfullmäktige är något du helt enkelt inte gör i något annat spel. Spela vidare-sug: Enormt. Fyndigt som få och känns som gjort för VR.

Spela också på: Meta Quest 1 och 2, pc-kompatibel VR

Demeo

Spelets tutorial räcker för att snärja mig. Demeo är skitkul men kommer med en brasklapp: för maximal glädje krävs vänner som i sin tur har satsat på PSVR2. En sådan umgängeskrets växer näppeligen på träd, men har du en sådan: spela Demeo. Ett brädspel med tärningskast, spelpjäser, monster och kort för specialförmågor. Det går visserligen att hitta främlingar men i alla fall jag vill inte spela brädspel med okända. Innan release ekade det dessutom tomt online.

Spela vidare-sug: Definitivt, men behöver vänner.

Spela också på: Meta Quest 1 och 2, pc-kompatibel VR

Song in the Smoke: Rekindled "Känner mer jobbstress och mindre spelglädje" Testerna i den här artikeln handlar om första intryck, och i det avseendet framstår Song in the Smoke som... rörigt. Det är en VR-take på överlevnad men det kostar mer än det smakar när jag bygger vapen, facklor och kläder. Känner jobbstress, inte spelglädje, när jag bygger knivar, slår ihop stenar och täljer pinnar med ungefär samma kontrollrörelser. Det är fullt möjligt att spelet tar sig, och kanske rentav rimligt då det handlar om en survival-titel. Men inledningen ger inte mersmak. Spela vidare-sug: Nja, första intrycket är mer rörigt än roligt.

Spela också på: (originalverisonen på) PSVR, Meta Quest 1 och 2, pc-kompatibel VR

The Last Clockwinder

"Arbetar med mina inspelade rörelser"

Drömskt pusseläventyr där du rum för rum sätter upp maskiner enligt löpande band-princip. Med ett knapptryck startar jag under ett fåtal sekunder en inspelning, och när jag kliver därifrån klonas mina rörelser av en robot. Jag bygger alltfler medhjälpare och snart består rummen av oräkneliga robotar som arbetar likt en klocka (!) tillsammans – inte bara för mig, utan med mina inspelade rörelser. En lika märklig som mäktig känsla.

Tillfredsställelsen liknar inte riktigt någon annan, och det hjälper dessutom att The Last Clockwinder känns som ett komplett paket. Fina dialoger, färggrann grafik, smarta VR-idéer och ett mysterium jag måste gräva vidare i. Släpptes ursprungligen i somras, och känns alltjämt nytt.

Spela vidare-sug: Vrålstarkt.

Spela också på: Meta Quest 2, pc-kompatibel VR

► Playstation VR2 – en urstark uppföljare med få stora spel

► Horizon Call of the Mountain är ingen systemsäljare