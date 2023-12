Det är fredag och om ett par dagar är det julafton. Förhoppningsvis har stillheten infunnit sig efter ett intensivt spelår, och du får chansen till en långhelg med spel och knäck. Kanske rentav knäcka nån "kär" släkting i något spel? Där snackar vi julstämning! Om du firar jul ensam tipsar vi om forumtråden sjösatt av @Poisoninmyveins09. Digital jul med FZ-folk? Vilken grej!

Valentin Lundin

Jag tänker försöka dyka ner i Dave the Diver när paltkoman av lax, sill och allt annat gott infinner sig! 🤿

Joakim Kilman

Dags att dra fram Christmas Lemmings, bli förbannad för att det är så jävla svårt och komma i rätt stämning med lite härlig julilska. 😈

Jonas Vågström

Då julen spenderas på annan ort får Switchen givetvis följa med, brukar fynda hem en julklapp i eshopen – vi får se vad det blir i år! 🎁

Fredrik Eriksson

Åka jultåg! Det luktar försening Professor Layton. Det har blivit en fin tradition att lösa pussel samtidigt som SJ löser kaos. 🧩

Tomas Helenius

Mellan sillinläggningar och begravning av lax försöker jag klämma in några rundor Ready or Not. Julen kan bli swatastisk! 🐟

Johan Olander

Ready or Not såklart. 👮

Daniel Sjöholm

I jul unnar jag mig att spela min favoritgenre: "Vakna naken på en strand". Just nu är det roligast i The Front. 🏖️

Robin Andersson

Ska äntligen ta mig an Star Wars Jedi: Survivor då spelet nu rullar på fint på min PC. 🚀

Mikael Berg

Hinns det med så blir det lite Rogue Trader, men mer troligt är att spelandet får göra avkall. Men oj vad gravlax det ska ätas! 🎣

Mike Stranéus

Dyker ned i Mana-världen och återvänder till Legend of Mana för att se om det hållet måttet än idag. 🧚

Jonny Myrén

Det blir någon timme WH40K: Rogue Trader, möjligtvis varvat med Ready or Not. 🛸

Johan Lorentzon

Ready or Not, here I come. You can't hide... 🚨