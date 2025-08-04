Oj! Det blev riktigt högt betygssnitt för Ninja Gaiden: Ragebound på Opencritic: 87 av 100 stannar det på efter 83 recensioner.

Minst tio stycken av er gissade rätt i denna FZ High Score-omgång, men snittgissningen var blott 79. Det kan göra att man klättrar en hel del om man fick till en bra gissning. (Samt att man inte tappar så mycket trots en dålig gissning, kan undertecknad intyga.)

Det rör sig lite i toppen, och ny ledare är @drsnap på 66 poäng, följd av @Fatherbrain på 64 och delad tredjeplats för @enviro och @storm72 (som ledde innan) med 63 poäng var.

Topp 10 just nu. Klicka för att se topp 100.

Inom kort (i dag eller i morgon) spikar vi snittet för Tales of the Shire.

Drag x Drive-gissningarna låses vid midnatt, så kom ihåg att rösta på det.