De första recensionerna av Mafia: The Old Country dök upp vid 14-tiden. Betygen är skapliga, utan att vara översvallande positiva.

På Metacritic är snittet 76 av 100, baserat på 51 recensioner. Opencritic ligger aningen högre – 79 av 100 – men där grundas det på bara 16 recensioner, så snittet kan påverkas om det kommer betyg som sticker ut.

"Men vad tycker FZ?!" undrar du kanske. Ja du, vi vet inte, för vi fick recensionskod först i dag. Vår recension dröjer därför till nästa vecka.

Spelet släpps i morgon, den 8 augusti, och kostar omkring 550 kronor.