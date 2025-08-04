Nästa vecka släpps Drag x Drive, den udda rullstolsbasketen till Switch 2. Vilket betyg detta onlinespel får är svårt att gissa... men det struntar FZ High Score i. Du ska alltså tippa vilket snittbetyg spelet får hos samlingssiten Opencritic. Mellan 1 och 100 är vad som gäller, och innan midnatt torsdag måste du gissa.

När du ändå är inne och gissar kan du passa på att sätta betyg på säsongens tre återstående titlar (om du inte redan gjort det). Dessa är Dying Light: The Beast (deadline den 17 augusti), Gears of War: Reloaded och Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (dödslina 21 augusti för båda).

I morgon släpps Mafia: The Old Country, och där har deadline passerats. Men förhoppningsvis börjar betyg dyka upp inom kort, och kanske kan vi berätta vad kritikerna tycker nästa vecka.