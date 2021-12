Propnight - Rekommenderas

Introduktion

Ett riktigt roligt spel i 4v1 genren som Dead by Daylight gjorde mycket populär, fast med mycket innovativa nya spelmekaniker och ett generellt förbättrat gameplay loop över något som Dead by Daylight.

Spelet utgår på att 4 stycken spelare skall samarbeta för att försöka fly från banan, för att göra detta måste de reparera 5 st "Propmachines" som finns runt banan, varav det finns 7 st totalt. Sedan finns det en ensam spelare som spelar Mördaren, denna personen skall försöka stoppa resterande spelare från att fly, genom att försöka förhindra reperationen av dessa "Propmachines" eller mörda spelarna.

Överlevarnas Mål

Överlevarna har även en tidsbegränsning på sig, du kan få mer tid genom att reparera "Propmachines" eller rädda andra överlevare. Överlevarna börjar med 100 hälsa och i sin mänskliga form, varav de sedan kan förvandlas till olika objekt runt omkring omgivningen som de kan röra sig som, beroende på storleken av objektet som du förvandlas till så ändras din max hälsa. Mindre objekt gör att du har mindre hälsa, vilket innebär att du är lättare att döda, men svårare att se. Större objekt är motsatsen, du har mer hälsa än mindre objekt och kanske till och med över 100 hälsa för de största objekten. Men det är väldigt mycket enklare för mördaren att identifiera dig som en överlevare då större objekt lättare står ut i mängden, speciellt för erfarna mördare.

Överlevarnas Egenskaper

Överlevare kan även som objekt, landa på mördarens huvud och temporärt immobilisera dem, men detta är väldigt riskfyllt då det är lätt att missa huvudet och mördaren kan då få in en del slag. Lyckas du immobilisera mördaren när de bär på en överlevare så blir de befriade också. Efter mördaren har varit immobiliserad i någon sekund, så är de immuna mot att bli immobiliserad igen i några sekunder, detta är tydliggjort av a mördaren blinkar vitt. Det finns även dörrar runt om banorna som överlevare kan stänga på mördare för att få samma effekt, dörrar tar två slag för mördaren att förstöra om den är stängd, men dörren kan inte bli skadad om den är öppen. Däremot så skadas dörren en gång om man lyckas immobilisera mördaren med den, vilket innebär att en redan skadad dörr förstörs om den stängs på mördaren igen, men immobiliserar fortfarande mördaren.

Överlevarnas Möjligheter

Överlevare kan även få tag på utrustning de kan använda mot mördaren, som kan immobilisera, sega ner, blinda mördaren, samt utrustning som ger mer defensiva fördelar, som en hjälm som skyddar dig mot ett extra slag, en första hjälpen kit som ger tillbaka hälsa eller en bok som gör dig osynlig i några sekunder med mera...

Du kan ha upp till 3 st olika utrustningar på dig samtidigt.

Det finns 5 olika överlevare man kan välja mellan, och det som skiljer sig åt är vilken utrustning de börjar med, samt utseendet i mänsklig form, annars fungerar alla överlevare likadant.

För att få mer utrustning behöver överlevarna samla ihop mynt som finns runt banan eller som man får för att reparera "Propmachines", rädda andra överlevare och immobilisera mördaren. När överlevare dör, så tappar de även sina mynt och sin utrustning där de dog, för de andra överlevarna att plocka upp. När överlevare har 1000 mynt eller mer så kan de gå till kistor och köpa en slumpmässig utrustning för 1000 mynt. Denna utrustning brukar oftast komma i olika färger med, där det går i ordningen, vit, blå, lila och gult. Ju bättre färg, ju mer användningar har / tid fungerar utrustningen, och oftast har de gula varienterna oändligt med användningar, men man behöver vänta 100+ sekunder mellan användningar.

Mördarnas Egenskaper och Mål

Sedan har vi mördarna, där finns det också 5 olika med olika förmågor. Varje mördare har 3 olika förmågor som kräver att man väntar varierande mängd sekunder mellan användningar. Dessa kan variera från mördare till mördare, det kan handla om att ge temporär hastighet, osynlighet, fällor, göra skada inom en viss räckvidd runt om dig osv...

När en mördare skadar en överlevare tillräckligt, så faller de på marken och de kan bli upplockade av mördaren, varav mördaren sen kan ta sig till en "Hypnochair" och placera den skadade överlevaren i. När en överlevare först hamnar i stolen så har de 120s på sig att bli räddade innan de dör, man kan bli placerad i stolen 2 gånger, den tredje gången innebär döden. Däremot om du blir räddad efter 60s av att du suttit i stolen första gången som överlevaren så kommer du dö nästa gång du blir placerad i stolen. När en överlevare dör i en stol så försvinner stolen från matchen.

Under tiden som överlevaren är i stolen eller har dött, så kan den personen övervaka de andra överlevarna som är vid liv.

Överlevare kan även försöka ta sig ur mördarens grepp när de är upplockade, vilket oftast bara brukar fungera om en stol närmast där överlevaren blev skadad redan har försvunnit, annars har överlevaren sällan tid att försöka ta sig ur mördarens grepp.

Ett spel som inte är rädd för att ha kul

Detta spel är fantastiskt roligt, och man kan ha riktigt kul med vänner som överlevare där man förvandlar sig till roliga objekt i omgivningen till exempel. Spelet tar inte sig själv för seriöst och man kan till exempel fisa som överlevare, eller använda andra roliga röstkommandon. Det är även lika kul att köra mördare och se överlevare hoppa runt som ett stort piano eller en liten gummigris som gör ljud när den hoppar.

Bättre än DbD?

Den löser även många av problemen som spel som Dead by Daylight har. I detta spelet så är det väldigt slösande att "campa" en överlevare som är i en stol, då mördaren måste mörda alla spelare för att vinna, eller så måste tiden gå ut. Medan om en enda överlevare lyckas fly, så vinner hela överlevarlaget. Och när man vinner så får man "Prop Coins" vilket man kan använda på att köpa "Propboxes" som ger ett slumpmässig utseende till dina överlevare eller mördare som du får permanent behålla och använda. Detta gör att en mördare måste rotera och försöka skydda sina "Propmachines" mycket mer aktivt, då de inte får något ifall de förlorar, vilket även ger alla överlevare lite mer andrum, samtidigt som mer "campande" spelstilar mer än troligtvis leder till att överlevarna vinner, så länge de inte springer in vilt och försöker rädda en person i stolen. Det krävs mer strategi och tänk som både överlevare och mördare i detta spel än i spel som Dead by Daylight. Samtidigt som det känns mer casual, eftersom det har en så oseriös natur, det är mer förlåtande för överlevare där du kan ta mer stryk än i spel som DBD, så länge du inte är ett mindre objekt med mindre hälsa såklart.

Om du är trött på Dead by Daylight eller bara letar efter ett fantastiskt spel med vänner, så kan jag starkt rekommendera detta. Kommer troligen inte spela så mycket Dead by Daylight nu när jag har detta spel. Även om du inte är trött på Dead by Daylight, så kan jag rekommendera detta spel, även om det kan ta några timmar att komma in i, samt förstå.

Lite mer om utseenden och vad man kan låsa upp

Varje spel man vinner som överleverare får man 10 "prop coins" eller 15 som mördare. För 100 "prop coins" can du köpa en låda som ger dig slumpmässiga utseendet, som i Overwatch. Däremot kan det hända att man får en duplicate, och då får du bara tillbaka 10 "prop coins" vilket känns som ett knivhugg i hjärtat. Jag hoppas de förbättrar detta systemet i framtiden och kanske till och med ger spelare möjligheten att spara upp 100, 300, 500 "prop coins" eller vad dem nu anser är rimligt, för skins av olika rarities.

Du kan även få titlar, ikoner och bakgrundspaneler som visas upp för alla under spelets start och slut.

Personligen tycker jag att de borde göra att man kan låsa upp några saker via utmaningar eller liknande, förhoppningsvis är det också något de kommer göra i framtiden, de lyssnar väldigt bra på communityn och uppdaterar spelet ofta.

Fuskare och toxic människor

Precis som i alla multiplayer spel finns det alltid människor som fuskar eller är väldigt toxic. En skillnad i detta spelet från tex DbD är att det finns voice chat och all/team text chat, detta kan leda till trevliga diskussioner, men även mycket taskiga kommentarer och utlåtanden. Som tur är, så har jag själv mött trevliga människor för det mesta.

Jag stötte även på några fuskare tidigare i spelets releasefönster som kunde döda hela vårt lag som mördare direkt när vi kom in i matchen, en som kunde direkt reparera "Propmachines" och en kille med oändligt med hälsa som överlevare. Men majoriteten av matcher jag har kört, speciellt på sistone har varit utan fuskare.

Man kan även rapportera fuskare, eller folk som är taskiga, samt muta folk ifall du inte vill höra dem.

Sluttankar

Spelet är väldigt kul och jag kommer hela tiden tillbaka, de uppdaterar det ständigt och förbättrar banorna, balanserar de olika mördarna, banorna, items etc. Känns mindre och mindre som en specifik mördare är starkast, utan det börjar balansera sig sakta men säkert.

Sedan lägger de in ny content relativt ofta med, de kom nyligen med nya skins till mördarna och överlevarna.

Jag har runt 60 timmar nu och kommer fortsätta spela, troligen mer än vad jag spelat DbD, som var ett spel jag spelade väldigt mycket innan jag plockade upp detta spel.

Med några förbättringar och små buggfixar här och där, så skulle detta spel garanterat vara 5/5 för mig.