Jag förstår mig inte på den här världen

Bara funkade vetitusan, ibland ett halvt projekt att bara få igång saker back then. Under slutet av 90-talet och en bra bit in på 00-talet fick vi jaga alla patchar själva, och det var ju ändå bra att saker kunde fixas i efterhand.

Allt har väl för och nackdelar, att kunna dejta online är ju väldigt bra när seriösa människor möts. Man får mer tid än bara det ytliga på krogen där man kanske snabbt avfärdat varandra pga xy fast man kanske haft massa gemensamt på ett mer seriöst plan.

Teknik överlag med framförallt sociala medier är sjukt polariserande. Jag tror inte människor är särskilt annorlunda från förr, men möjligheten att spotta ur sig precis det man tänker i stunden till världen skapar detta. Folk tjafsar om precis allt överallt och är självutnämnda experter på allt.

Var det bäst förr? nej

Är det bäst nu? nej