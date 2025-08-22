Varför så få remakes på skivor?
Remakes på filmer och spel gör man hela tiden.
Nämn gärna en favoritskiva som du skulle vilja se en remake på.
Tror du att du skulle störa dig på att remaken inte känns som och inte låter som originalet som du älskar?
Eller tror du att den moderna nyversionen spöar den gamla skivan som man spelade in på Järnåldern?
Jag köpte ett par ZZ Top-skivor och hörde direkt att nåt var fel. Såhär skulle det inte låta. Visade sig vara remastrade versioner (1987 var det tydligen som man skändade inspelningarna)
Man hade lagt på massa reverb och annan skit. Jag trodde jag skulle bli galen. Ville slänga ut skivorna genom fönstret.
Och det här var ändå bara remasters (kassa såna)
Hade det varit remakes så hade jag inte ens övervägt att köpa dom. Om jag köper en ZZ Top-skiva så vill jag höra Billy Gibbons spela. Inte Gibby Billons eller Lil Wayne.
Remake på en låt? Det är väl typ vad man kallar cover eller remix? Eller menar du bara att artisten spelar in samma låt igen? För det sker väl ibland ändå? Vet inte hur många ggr carola släppt samma julsånger på skiva.
Det görs ju covers hela tiden, tycker jag. Nu spelas Forever Young på radion. Sämre än originalet, som så ofta.
Ja, han förstörde tråden med det nya och allt som ändrades på som han inte behövde. Det har inte kommit en ny originell idé alls sedan förra tråden, förr gjorde man forumtrådar för passionen och nu bryr de sig bara om likes. Forumet peakade med Windows 98 och sen dess har det bara gått utför, t om knapparna på tangentborden är det inte samma stuns i längre. För så är det, plasten i tangentborden var annorlunda då. Nu är det bara en massa avstängningar hit och dit och olika användare, ingen är synkad och förr då hade vi en sladd till datorn och då visste man att "nu kan jag skriva inlägg", inga bans och ingen wifi. Forumtrådarna hade mer djup och tyngd som 400 kilo bastanta grejer och man slapp reklamen och appar överallt och forumet bara funkade. Det var bättre förr.
Du besvarar ju din egen fråga. Musik är mycket mer tidlöst. Remasters är bra ibland, till och med oftast.
Är det? Musik kan också kännas daterad. Man spelade in med gamla grejer. Nu borde det bli bättre, med moderna instrument, modern teknik. Människan utvecklas. Jimi Hendrix och EVH var bra för sin tid. Men unga hungriga gitarrister borde kunna göra det ännu bättre nu.
Var är din definition utav bättre? Det var den tiden, det tillfället, den personen i det tillfället i livet, det sinnestillståndet, de dagarna och den platsen som definierade slutresultatet. Hur ska något kunna göras om och bättre när de två upphovsmännen du listar inte ens är i livet?
Jag tycker att både Hendrix och EVH var speciella. Hört andra som spelat deras låtar men det är inte samma sak. Ofta handlar det om känslan, det unika uttrycket. Spelar ingen roll om gitarrister nu spelar på t ex svindyra PRS och genom senaste utrustningen, ljudet är kristallklart och perfekt. Det är inte samma sak, Och vill man ens ha det kristallklart och perfekt? Film och spel går åt det hållet och det verkar som att det är vad den moderna publiken vill ha.
Jag vet inte om man kan göra skivor bättre än originalartisterna, oavsett om de fortfarande är i livet eller inte.
Jag vill inte höra remakes på skivor som jag gillar av U2, Def Leppard, Pantera, Boards of Canada, Prince, The Posies, Nine Inch Nails, Helmet, Prefab Sprout, Jeff Beck, ZZ Top, The Replacements, Larry Carlton, Toto, Monster Magnet, Madonna, Living Colour, Red Hot Chili Peppers, Danko Jones, Fu Manchu, John Scofield m.fl.
Det skulle inte vara samma sak och jag skulle störa mig på att det inte låter som mina favoriter gjorde.
Du har redan gjort en tråd om detta tidigare. Fortsätt där istället. Låser denna.
