Varför så få remakes på skivor?

Remakes på filmer och spel gör man hela tiden.

Nämn gärna en favoritskiva som du skulle vilja se en remake på.

Tror du att du skulle störa dig på att remaken inte känns som och inte låter som originalet som du älskar?

Eller tror du att den moderna nyversionen spöar den gamla skivan som man spelade in på Järnåldern?

Jag köpte ett par ZZ Top-skivor och hörde direkt att nåt var fel. Såhär skulle det inte låta. Visade sig vara remastrade versioner (1987 var det tydligen som man skändade inspelningarna)

Man hade lagt på massa reverb och annan skit. Jag trodde jag skulle bli galen. Ville slänga ut skivorna genom fönstret.

Och det här var ändå bara remasters (kassa såna)

Hade det varit remakes så hade jag inte ens övervägt att köpa dom. Om jag köper en ZZ Top-skiva så vill jag höra Billy Gibbons spela. Inte Gibby Billons eller Lil Wayne.