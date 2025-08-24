Ännu en CRT köpt Sanyo CTP4202 för 175kr

Idag blev jag ägare av ännu en CRT, som jag nu har testat. Denna gången en väldigt gammal modell, en Sanyo. Bilden är ganska brusigt och svår att få bra, men vad kan man förvänta sig med en super gammal tv med endast antenn? Verkar vara från 1976

Det finns väldigt många hjul att snurra på och knappar att dra. Färg och ljusstyrka drar man i en spak och ett hjul för kontrast.

Det tog ett tag för mig att fatta hur man startade den, istället för att trycka in en knapp så skulle man dra ut en spak för att den skulle starta, det tog mig en kvart att komma på.

Denna kommer jag sälja och den är redan utlagd för 250kr. Alltid kul att rädda en CRT från tippen.