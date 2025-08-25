Amiga 1200 remake

Hade inte Commodore nyligen återuppstått i betydligt mer intressant regi än tidigare, så hade det här varit ett självklart köp för min del. Men nu är jag mer tveksam. Jag hade varit betydligt mer intresserad om det faktiskt var nya Commodore som stod bakom projektet.

Jag har redan både C64 Mini, The C64 och Amiga Mini, roliga maskiner, men inte utan sina brister. De lider bland annat av viss input-lag och en ganska plastig känsla.

Just nu är jag faktiskt nära att köpa den nya C64:an från Commodore, eftersom den är kompatibel med originalets tillbehör. Att kunna koppla in en gammal TAC-2 och spela som förr är något som verkligen tilltalar mig.

Jag tror inte nya Commodore har en Amiga på gång, inte som det låter med rättigheter etc. Men det lär komma förr eller senare. Frågan är då om jag verkligen vill lägga så mycket pengar på ytterligare en pryl från Retro Games.. Men jag skulle ljuga om jag sade att jag ändå inte är sugen.