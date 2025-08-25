Amiga 1200 remake
Det kanske har diskuterats redan men tydligen är Retro Games i farten igen och ska släppa en fullstor Amiga 1200 tillsammans med Settlers 2.
Och namnet? Japp A1200 och den släpps tidigt nästa år.
https://www.youtube.com/watch?v=5turQCNwIrk
https://www.tomshardware.com/video-games/retro-gaming/full-si...
Är det här något ni kan tänka er att lägga månadspengen på?
Såg det för några dagar sedan. Trevligt. Vettefan om jag skulle lägga pengar på en Amiga 1200 idag dock, bättre att vänta och se vad Commodore hittar på efter uppköpet nyligen
En C64 ultimate går att beställa. De har även en pc byggd i ett c64-chassi. Jag tror inte det men jag hoppas att Commodore blir stora igen. En ny utmanare skulle kunna röra om lite i den här stagnerade grytan.
Vet inte riktigt vilket tomrum en A1200 skulle fylla. Kan ju redan spela alla Amiga spelen på A500 mini. Lite suger det i nostalgitarmen dock med en fullstor Amiga. Dom borde skicka med en klassisk joystick också.
Enda fördelen med den kommer vara att den har ett fungerande tangentbord då A1200 blir fullsize. Dock inte ett problem på A500 minin med lite trixande, kör trådlös mus och tangentbord.
Hade inte Commodore nyligen återuppstått i betydligt mer intressant regi än tidigare, så hade det här varit ett självklart köp för min del. Men nu är jag mer tveksam. Jag hade varit betydligt mer intresserad om det faktiskt var nya Commodore som stod bakom projektet.
Jag har redan både C64 Mini, The C64 och Amiga Mini, roliga maskiner, men inte utan sina brister. De lider bland annat av viss input-lag och en ganska plastig känsla.
Just nu är jag faktiskt nära att köpa den nya C64:an från Commodore, eftersom den är kompatibel med originalets tillbehör. Att kunna koppla in en gammal TAC-2 och spela som förr är något som verkligen tilltalar mig.
Jag tror inte nya Commodore har en Amiga på gång, inte som det låter med rättigheter etc. Men det lär komma förr eller senare. Frågan är då om jag verkligen vill lägga så mycket pengar på ytterligare en pryl från Retro Games.. Men jag skulle ljuga om jag sade att jag ändå inte är sugen.