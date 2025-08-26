Steam Deck docking station
Jag har skaffat en Steam Deck och funderar på en dockningsstation.
Ni som kör Steam Deck - har du en docka, och i så fall vilket märke och om du är nöjd med den?
Vad var ditt primära tilltänkta användningsområde som gjorde att du skaffade en?
Jag har sett en hel del varianter, men det är svårt att avgöra vilken man ska satsa på. Jag funderade på Steams egna, men den verkar inte gå att beställa för tillfället.
Jag kör denna https://jsaux.com/products/steam-deck-docking-station?srsltid...
Tycker den gör jobbet till mindre än halva priset av den officiella. Ända läskiga är att vissa kanter känns lite vassa när man dockar in den, men har glas på skärmen så det funkar.
Jag funderade på Steams egna, men den verkar inte gå att beställa för tillfället.
Jag har haft min Steamdeck i över ett år och har tänkt köpa den officiella dockan, men alla gånger jag kollat så har den varit slutsåld.. Så någon form av tredjepartsdocka är nog ett bättre val om du vill ha den någorlunda snabbt.
Jag vet liksom inte riktigt heller vad jag ska kolla på som är viktigast i en produkt? Men har den Hdmi och ethernet så kanske det inte spelar så stor roll med märke. Men det är ju säkert olika kvalitet på olika delar så det kan ju bli lite grisen i säcken...
Tack för tips!
Ja, exakt, lite så jag känner också
Man verkar ju inte heller kunna förboka eller liknande.
Jag kör den officiella dockan och är nöjd, men den är ju heller absolut ingenting speciellt. Har den bara för att min deck ska kunna se rätt snygg ut och ha en dedikerad plats men även att man kan använda den med extern skärm vid behov. Men har fungerar prima sedan jag köpte den och aldrig haft problem med den.
Om man enbart vill utöka portarna för decken fungerar det säkert med en enklare usb-c hubb som har de funktioner man söker. Om man inte absolut behöver en docka som också fungerar som ställ för decken såklart. Typ en usb-c hubb med hdmi+ethernet och även passthrough-ström bör nog fungera.
Jag kör med en sån här och det funkar fint. Inget snyggt ställ eller dylikt men det spelar ingen större roll för mig.
https://satechi.net/products/satechi-aluminum-multi-port-adap...
Det var inget aktivt val att köpa denna utan jag hade en hemma som jag fått från jobbet, så testade bara plugga in och det funkade så har bara kört på den.
Ja exakt en sån jag tänkte på. Kul att höra att det fungerar!
Toppen, tack så mycket för feedback. Då ska jag börja kolla lite på förslagen.
Jag har den officiella, för mig var det en no-brainer då det följer med en orginal laddare i priset. Har inte haft några problem och den uppdateras likt steam decken med firmware. Använder den inte så mycket då jag tycker Steam Decken är för klen i högre upplösningar iaf. Däremot så kör jag xcloud på tvn ibland!
Jag beställde Steams egna när dom kom ut och har inte ångrat mitt köp.
Härom dagen så köpte jag en ny docka eftersom jag tänkte använda den till mobiltelefonen hos min mor då det blir som en dator att docka en mobil. Men jag prövade den på min Steam deck och den fungerar hur bra som helst.
Det där är intressant. Är det stor skillnad på prestanda om man kör på TV jämfört med handhållet?
Det där beror ju på vilken upplösning du tänkt att köra. Min Oled tv ser jättedålig ut i 1080p, men jag har en äldre 1080p tv i sovrummet och jag tycker bilden ser snygg ut på den.
Skillnaden på inbyggda skärmen 1280x800 vs 1920x1080 kan ge 20fps i skillnad på krävande spel.
Ah, så klart, man kan ställa in upplösningen. Jag har beställt men inte fått min Steam Deck än, så jag var van med Switch. Jag tänkte att det blir native upplösning.
Ja om prestandan bli så pass lidande så låter det ju inte optimalt att spela på en större tv, om man nu märker av den lägre upplösningen såpass.
Är ju värt att fundera på innan man skaffar en docka.
Jag testade att koppla in min i en tv på semestern, det blev bara någon minut sen aldrig igen. Upplösningen i spel var ruskigt usel och FPS som en konsolspelare.
Men jag är bortskämd med 5080 och 4k så kan bero på det.
Så handhållet all the way
Bra input. Blir att fundera på om jag har ett behov av docka eller ej, helt enkelt.
Beror ju helt på vilka inställningar men förvänta dig inga 4k när du kör ut det på tvn... jag har 75" 4k tv så det blir tungdrivet, kör du ut det till en 720p skärm så visst, men som någon skrev här ovan att steget från 800p till 1024p kan få riktigt stor prestanda påverkan. xcloud kör ju redan i riktigt låg upplösning och så allt blir lite blurrat. Jag kan inte sånt där med teknik så mycket vet bara att jag föredrar den lilla skärmen framför tvn!
Det är ju soffläge som är prio, så då lutar det kanske åt att skippa dockan faktiskt, ser nog inte så mycket annan nytta med den för mig.
Bra input. Blir att fundera på om jag har ett behov av docka eller ej, helt enkelt.
Jag har spelat på Steam Decken dockat en del emulator spel och det fungerar jättebra (Metroid Prime 1-2-3, Zelda Windwaker) då dom är byggd för en lägre upplösning.
Sen har jag även kört vissa indiespel som faktiskt inte går att höja grafiken på så dom ser också jättenajs ut.
Så det beror ju från titel till titel vad man skall lira.
Sant, det kan ju faktiskt bli intressant. Jag kör ju en hel del spel med lite simplare grafik också, retro-fantast som jag är.
