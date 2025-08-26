Steam Deck docking station

Jag har skaffat en Steam Deck och funderar på en dockningsstation.

Ni som kör Steam Deck - har du en docka, och i så fall vilket märke och om du är nöjd med den?

Vad var ditt primära tilltänkta användningsområde som gjorde att du skaffade en?

Jag har sett en hel del varianter, men det är svårt att avgöra vilken man ska satsa på. Jag funderade på Steams egna, men den verkar inte gå att beställa för tillfället.