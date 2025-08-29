Hur såg ni på fildelningen av musik när det begavs sig? (filmer o spel med mera)
Jag kollar på serien Noughties – tillbaka till 00-talet på svtplay och i avsnitt två så pratar de mycket om fildelning. Serien är lite platt och det ställer ju fler frågor än svar för min del. Men jag reagerade på två saker som sades i avsnittet, en påstår lite att streamingen dödade musiken och att det fanns en själ i musiken under 00-talet. Jag håller inte med. Jag tror man alltid minns det bästa inte det sämsta, idag är det musik överallt men det är svårare att komma fram.
Själv vet jag inte om jag laddade ned så mycket eller om jag mest lyssnade på det som mina bröder laddade ned, det var roligt att exempelvis ladda ned hiphop på andra språk som grekiska och franska, jag var ju ändå barn där och då. Det känns lite som att myspace borde ha blivit det bandcamp är idag eller varför inte soundcloud, minns inget speciellt med myspace i övrigt. Jag har aldrig brytt mig så mycket om priatkopiering så mycket för jag ser konsten som konst men tror också fildelningen gjorde så att det bara är påkostade storfilmer som visas på biograferna.
Men det är kanske är bra att använda "snodd material" för att lära sig skapandet.
Hur såg ni på fildelningen? Laddade ni ned musik och spel osv eller envisades ni med att köpa spelen? Jag köpte faktiskt alltid spel men hade ibland brända skivor. Samma med musik och har fortfarande kvar flera av dom och även alla blandskivor man gjorde i olika teman, det går inte att göra det med samma känsla idag på spotify.
Noughties – tillbaka till 00-talet nedan, jag tycker som sagt att serien är bra men platt, man får bilden av att alla lyssnade på The Strokes, jag var nog ensam om att inte gilla dom, skoja jag lyssnade bara inte på dom så mycket. Men det säger ju kanske hur fantastiskt 00-talet var med all musik och kultur som fanns eftersom det fanns så många bra saker där ute, Franz Ferdinand och Bloc Party framför allt!
https://www.svtplay.se/noughties-tillbaka-till-00-talet
"§1.3 Diskussioner om potentiellt illegal fildelning är inte tillåtna. Vi godtar inte heller länkar eller tips om fusk till multiplayerspel; som till exempel bottar eller olika exploits."
Ingen topic vi kan diskututera tror jag...
Tror inte det är någon fara att diskutera vad vi gjorde på 00-talet.
Tog 1 h att ladda hem en låt med modem. Felkopplat hemma. Så om någon skulle ringa någon. Då avbröts det. Underbara tider.
Och då använde man programmet Getright för att kunna återuppta nedladdningar, herregud kom ihåg det nu när du skrev sådär.
började "fildela" på amiga, sedan via BBS:er på PC innan internet, sedan via "warez" FTP:er och mIRC DCC innan torrents tog över runt 2005. hängde även en hel del i mIRC-kanaler för grupper som class, origin, razor 1911 och hade tillgång till flera av deras privata FTP:er, följt senare av privata torrent trackers. kort sagt var jag en ganska flitig fildelare.
sedan började jag arbeta och fick råd att faktiskt betala för mig och slutade i stort sett tvärt (efter en viss övergångsperiod...)
De va gött. Priserna var helt sjuka, ingenting digitaliserat och krångligt bärbart. Mp3 var helt klart anledningen till varför vi fick ipods och senare Spotify så småningom.
Det var kick i röva som musikbranschen och teknikbranschen för bärbart ljud behövde.
När de slutade jaga allt och alla och istället erbjöd sin skit digitalt på ett bekvämt vis slutade ju typ alla ladda ner.
Haha va? Det är ingen som har frågat efter länkar till diverse ställen att ladda ned något på direkt.
Musik delades friskt bland vännerna och istället för att bläddra i reklambladet från Ginza blev det med nerladdning (DC++!) enklare att hitta obskyra Black Metal-band.
Det kan jag tänka mig och det måste ha varit guldår för obskyra band vid den tiden, idag är det nog svårare att nå ut som sagt. Jag har kvar en del som är nedladdat på en hårddisk och det känns lite kul att det är 2008/2009 som de flesta filerna är "senast sparad" i. Rätt många konstiga låtar också man glömt bort.
Kunderna skrek efter alternativen som aldrig dök upp och till slut var pirat det normala. "Alla tankade". Sånt som DC++, Napster, Pirate Bay och större privata siter med ren musikinriktning!
Man löste i princip problemet genom Spotify men som alltid så vill alla ha mer av kakan och alternativ dök upp som splittrar och även ersättningen är ett evigt bråkande.
Resan var likadan på film och TV men girig ville ha mer så det snudd på helt lösta problemet delades upp på massor med plattformar och så var det plötsligt helt abnormt för dyrt igen så piratmarknaden har formligen exploderat på senare år.
Det var så himla normaliserat och avdramatiserat på den tiden. Alla gjorde det. Det var så enormt enkelt också. När Spotify kom så slutade jag helt med det, det blev helt enkelt så mycket smidigare och jag betalade mer än gärna för Premium för den enkelheten och den tjänsten.
Mycket av det man laddade ner på Napster och liknande tjänster var i syfte att provlyssna för min del. Mp3-filerna hade inte alltid rätt låt/artist-namn och ljudkvalitén var ofta bedrövlig pga låg bitrate. Föredrar att köpa min musik i den mån det går, men jag använder också Spotify mycket.
Laddar inte ner någonting numera.
Langades runt 128, 256 och 512mb-mp3-spelare som fylldes på med varandras musik på skolgården. Tog lång tid innan internet blev mer tillgängligt och Limewire-roulette tog fart, mest lånades det CD-skivor från biblioteket som rippades innan man lämnade tillbaks och skrev en ny önskeplatta att lägga i förslagslådan.
Först var det modem och ladda hem coola bilder och nån enstaka låt.
Sen höll man på med Kazaa när adsl kom.
Efter det var det tusentals terabyte som delades på dc-hubben och via torrentleech.
Dataspel, Xbox spel, filmer, musik, programvara. Allt.
Vilken sjörövare man... "Var".
Haha, ja det hade jag glömt, vilka minnen som kommer tillbaka. Och MP3-låtar med 128 kbit encoding, som lät som 32 kbit encoding låter idag. Men kraven var inte så höga då...
Fan, BBS:er var grejen - hade en släkting som var med i en större sådan (lämnar dock osagt vilken scenegrupp den tillhörde) som jag delade en hel del disketter med när det begav sig.
Sen med modem och inte minst ISDN, för att inte tala om när man väl fick 0,5Mbit/s bredband via radiolänk, blev det att man utforskade den världen lite mer själv. För undertecknad åtminstone.
Napster, Kazaa, Limewire... ååh, minnen. (Allt är preskriberat, givetvis.)
DC++ och eDonkey/eMule (Razorback 2 vill jag minnas en av de största servrarna hette) kom också i ungefär samma veva.
Jösses, nu känner jag mig gammal igen. 😅
Torrents och trackers så som bukten känns imo för modernt (och olämpligt apropå reglerna) för att diskutera öht.
Det var tider de!
Arrrgh, hissa segel!
En svunnen tid, min ungdoms tid, men man härja fritt. Tog hem både de ena o de andra, o så upptäckte man ju en musikstil som satte sig varmt om hjärtat, keygen music! 😎
De var ju nästan lite status, att sitta på mycket filer o man blev ju väldigt omtyckt på alla LAN.
De krävdes en del omformateringar för man fick hem virus istället....
Fick också en extern dvd brännare i julklapp, den gick varm! Hehehe
Idag skulle jag inte få för mig att pirata nått. Musik via spotify, film på netflix och xbox game pass sen är man typ hemma 😎
Sen ska man ju stödja dem som lagt ner tid o kärlek på sin media.
Ah.. Minnen.. (samtliga preskiberade)
Sitta å bläddra i delade filer på LAN, Zip drive och brända skivor som gick lånades fram och tillbaka..
Innan vi fick snabbare internet än 56k hemma fanns det en vän till farsan som hade tillgång till snabbt internet som gärna delade med sig av nya tuffa spel och musik till oss smågrabbar, och tyckte det var svinkul att vi var intresserade. På den tiden ett par spel fick plats på en bränd CD, med supercoola installers med tuff elektronisk musik.
Sen när man äntligen fick riktigt internet hemma så hamnade man djupt ner i FTP träsket via IRC, satt och hostade egen, och hade access till ett stort antal servers som alltid hade det senaste 0-day (då var man lite kung ibland när man fick tag på det senaste). Man satt å panikbrände skivor för att hårddisken alltid var full. Sen vart det DC++ innan piratflaggan till slut hissades ner.
Sen hade jag en period där jag höll på med musik bootlegs å skickade brända skivor över halva jorden, men det kvalificerar sig nog inte ens som piratkopiering.. typ