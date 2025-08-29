Hur såg ni på fildelningen av musik när det begavs sig? (filmer o spel med mera)

Jag kollar på serien Noughties – tillbaka till 00-talet på svtplay och i avsnitt två så pratar de mycket om fildelning. Serien är lite platt och det ställer ju fler frågor än svar för min del. Men jag reagerade på två saker som sades i avsnittet, en påstår lite att streamingen dödade musiken och att det fanns en själ i musiken under 00-talet. Jag håller inte med. Jag tror man alltid minns det bästa inte det sämsta, idag är det musik överallt men det är svårare att komma fram.

Själv vet jag inte om jag laddade ned så mycket eller om jag mest lyssnade på det som mina bröder laddade ned, det var roligt att exempelvis ladda ned hiphop på andra språk som grekiska och franska, jag var ju ändå barn där och då. Det känns lite som att myspace borde ha blivit det bandcamp är idag eller varför inte soundcloud, minns inget speciellt med myspace i övrigt. Jag har aldrig brytt mig så mycket om priatkopiering så mycket för jag ser konsten som konst men tror också fildelningen gjorde så att det bara är påkostade storfilmer som visas på biograferna.

Men det är kanske är bra att använda "snodd material" för att lära sig skapandet.

Hur såg ni på fildelningen? Laddade ni ned musik och spel osv eller envisades ni med att köpa spelen? Jag köpte faktiskt alltid spel men hade ibland brända skivor. Samma med musik och har fortfarande kvar flera av dom och även alla blandskivor man gjorde i olika teman, det går inte att göra det med samma känsla idag på spotify.

Noughties – tillbaka till 00-talet nedan, jag tycker som sagt att serien är bra men platt, man får bilden av att alla lyssnade på The Strokes, jag var nog ensam om att inte gilla dom, skoja jag lyssnade bara inte på dom så mycket. Men det säger ju kanske hur fantastiskt 00-talet var med all musik och kultur som fanns eftersom det fanns så många bra saker där ute, Franz Ferdinand och Bloc Party framför allt!

https://www.svtplay.se/noughties-tillbaka-till-00-talet