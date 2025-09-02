Xbox Game Pass - September 2025 - Part 1
Hösten gör sitt intåg och med det så kommer septembers första laddning spel till Game Pass! Huvudrollen den här gången innehas naturligtvis av det hett efterlängtade Hollow Knight: Silksong. Det blir dock lite annat smått o gott också, med det mystiska FPS-et I Am Your Beast, strategi/tower defense med Cataclismo, vägbyggande med Roadcraft. Paw Patrol World återvänder också till tjänsten. Nine Sols, som redan finns på Ultimate läggs också till i Standardprenumerationen.
Ny ingame bonusar och perks finns att hämta hem till Asphalt Legends, The Finals och Skate 3.
Förra månadens spel hittas här:
Xbox Game Pass - Augusti 2025 - Part 1
Xbox Game Pass - Augusti 2025 - Part 2
Nya titlar:
I Am Your Beast (Ute nu, Series X|S+PC+cloud)
Hollow Knight: Silksong (4 sept, konsol+PC+cloud)
Cataclismo (4 sept, PC)
PAW Patrol World (10 sept, konsol+PC+cloud)
Roadcraft (16 sept, Series X|S+cloud)
Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 sept: All You Need is Help, Wargroove 2, We Love Katamari Reroll + Royal Reverie.
Jump in.
Roadcraft låter lite kul. Jag avbröt min gamepass prenumeration men ska fundera över om det är värt att starta igen.
Var i samma läge men förnyade precis. Till mitt förtret har Elgiganten till sist valt att höja priset på 3 månaders från 405kr till 555kr.
Sved lite extra faktiskt att gå till kassan…
Testkört I am your beast lite och det är en rätt sköj speedrunner. Inte som i am pedro på nåt sätt men kul att kötta lite ibland bara.
Kommer garanterat köra Roadcraft. Verkar vara sådär härligt addictive.
Bra månad hittills.
RoadCraft är väl värt pengarna! Är på sista banan nu och har väl 145h i spelet, så det har tagit lite tid. Går säkert att spela snabbare och mer effektivt, särskilt om man har kompisar med sig men jag har mestadels kört solo. Hur som helst, det kan ibland bli lite repetativt men i grunden tycker jag att det är riktigt bra och skönt "beroendeframkallande" att dra vägar
Silksong kommer jag ge mig på direkt!
🔥 Xbox Series X 🎮 | Xbox Series S 🎮 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 XTX 🔥
🏎️ Fanatec CSL DD 8nm | CSL Elite Steering Wheel McLaren GT3 V2 | CSL Elite Steering Wheel WRC | CSL Elite Pedals V2 | ClubSport Shifter SQ V 1.5 | ClubSport Handbrake V1 ⚡
Har en 14-dagars trial-kod, som jag TROR fortfarande fungerar, aldrig använt den själv. Hittade den nu när jag städade undan lite gammal bröte.
Skicka ett PM om någon vill ha den.
Stabilt!
Jump in.