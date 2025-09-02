Xbox Game Pass - September 2025 - Part 1

Hösten gör sitt intåg och med det så kommer septembers första laddning spel till Game Pass! Huvudrollen den här gången innehas naturligtvis av det hett efterlängtade Hollow Knight: Silksong. Det blir dock lite annat smått o gott också, med det mystiska FPS-et I Am Your Beast, strategi/tower defense med Cataclismo, vägbyggande med Roadcraft. Paw Patrol World återvänder också till tjänsten. Nine Sols, som redan finns på Ultimate läggs också till i Standardprenumerationen.

Ny ingame bonusar och perks finns att hämta hem till Asphalt Legends, The Finals och Skate 3.

Förra månadens spel hittas här:

Xbox Game Pass - Augusti 2025 - Part 1

Xbox Game Pass - Augusti 2025 - Part 2

Nya titlar:

I Am Your Beast (Ute nu, Series X|S+PC+cloud)

Hollow Knight: Silksong (4 sept, konsol+PC+cloud)

Cataclismo (4 sept, PC)

PAW Patrol World (10 sept, konsol+PC+cloud)

Roadcraft (16 sept, Series X|S+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 sept: All You Need is Help, Wargroove 2, We Love Katamari Reroll + Royal Reverie.

Xbox Game Pass

