Sista på bollen Yao!!
Jag lyssnade på morgonpasset i P3 för något år sedan och då skickade folk in saker de fick reda på sig alldeles för sent.
Jag lärde mig att björnen sover går hon är inte farligt, bara man är varlig, jag var vuxen när jag lärde mig detta, innan dess trodde jag att den gick, bara man är vanlig.
Jag trodde även Bob hund sjöng Tralala lilla Pontus.
Jag var nog i 10 års åldern när jag förstod att skatt man betalar inte är någon piratkista full med pengar i kommunhuset.
Finns det någon fakta som ni trott hela livet eller någon låt ni har hört fel alldeles för länge?
Rackamsckafång kanske inte räknas för det var väll inte någon som fattade vad de sjöng när den var ny?
Jag trodde i evigheter att det hette bröölopp och inte bröllop. Och att man sa durr och inte dörr.
När jag var liten tänkte jag att spaghetti hette Lucky Luke för jag trodde den karaktären hade en sån i sin mun när det var ett halmstrå.
Jag vet att det heter dörr/dörren, men vet inte om det är nåt dialektalt men jag säger ibland "dönn" istället. Sen stoppar jag mig själv och funderar på vad det är som felar. Även tunneln blir "tunnlen", "fåglen" osv osv. Jaja, sidospår.
”Tusenstjärna” sa jag ända till jag va 36 eller något. Tusensköna heter det visst.
För övrigt säger jag fortfarande ÄLD snarare än ELD.
En polare till mig sa alltid ENKLIGEN!
Min finska mormor brukade säga FAA-SIKTE och KUTSA (skjutsa).
”A man with a conviction is a hard man to change. Tell him you disagree and he turns away. Show him facts or figures and he questions your sources. Appeal to logic and he fails to see your point. [fortsättning]