Sista på bollen Yao!!

Jag lyssnade på morgonpasset i P3 för något år sedan och då skickade folk in saker de fick reda på sig alldeles för sent.

Jag lärde mig att björnen sover går hon är inte farligt, bara man är varlig, jag var vuxen när jag lärde mig detta, innan dess trodde jag att den gick, bara man är vanlig.

Jag trodde även Bob hund sjöng Tralala lilla Pontus.

Jag var nog i 10 års åldern när jag förstod att skatt man betalar inte är någon piratkista full med pengar i kommunhuset.

Finns det någon fakta som ni trott hela livet eller någon låt ni har hört fel alldeles för länge?

Rackamsckafång kanske inte räknas för det var väll inte någon som fattade vad de sjöng när den var ny?