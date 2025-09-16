Världens bästa spel-låt: Grupp E - I

Grupp E! Nu kör vi!

Detta är den första av tre omgångar för gruppen.

I den här gruppen kommer The Wasteland - The Last Ninja gå samtliga av sina matcher.

Som vanligt uppmanar jag starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 16/9 kl 21.00 och avslutas på fredag 19/9 kl 21.00.

På torsdag kommer omgång två för både grupp E och F.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

The Wasteland - The Last Ninja



Path of Ascension - Sea of Stars



March of Halflings - Age of Wonders



Chemical Plant Zone - Sonic: The Hedgehog 2



Late Goodbye - Max Payne 2



Winter Camp Title Music



Blood Money Ingame Theme



Overworld Theme - The Legend of Zelda: A Link to the Past



