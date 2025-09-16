Världens bästa spel-låt: Grupp E - I
Grupp E! Nu kör vi!
Detta är den första av tre omgångar för gruppen.
I den här gruppen kommer The Wasteland - The Last Ninja gå samtliga av sina matcher.
Som vanligt uppmanar jag starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 16/9 kl 21.00 och avslutas på fredag 19/9 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två för både grupp E och F.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
The Wasteland - The Last Ninja
Path of Ascension - Sea of Stars
March of Halflings - Age of Wonders
Chemical Plant Zone - Sonic: The Hedgehog 2
Late Goodbye - Max Payne 2
Winter Camp Title Music
Blood Money Ingame Theme
Overworld Theme - The Legend of Zelda: A Link to the Past
Länklista:
