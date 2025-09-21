Kebabduellen - Kvartsfinal

Åttondoelsfinalen är avslutad.

Kebabrätterna som gått vidare har i vissa fall gått vidare med lätthet. Andra har det varit en uppförsbacke för innan de gick om sin motståndare. I ett par fall har kampen varit jämn fram till slutet.

Match 1 hade vi en kebabpizza som såg ljuvlig ut bortsett från löken på den (jag ogillar rå lök...) i kampen mot en kebabtallrik som inte såg så pjåkig ut (men som också innehöll lök.......). Vem vinnaren skulle bli råde det ingen tvekan om sedan starten, kebabpizzan tog direkt ledningen och drog sedan ifrån rejält.

Match 2 var en speciell match. En kartong från Tony's kebabpizza mot en kebabrulle som hade en foliehatt på sig. Vi fick inte se någon av dessa skapelser i sin helhet och kampen såg i början ut som att den skulle vinnas av Tony's pizza men röstarna tog sitt förnuft tillfånga och valde en rulle istället för en god deg med alldeles för lite kebab och ingen sås till.

Match 3 blev det en köpespizza med grönsaker på mot en hemmagjord kebabtallrik. Jag trodde på förhand att kebabtallriken skulle vinna pga att den var hemmagjord men folkets ögon fastnade på pizzan. Nästa Kebabduell kanske vi endast ska ha hemmagjorda kebabrätter till?

Match 4 fick första bidraget vara med i, ett hamburgarbröd med kebab på och en (alldeles för) liten klick kebabsås till. Här trodde jag att matchen var avgjord på förhand till hamburgarkebabens fördel men icke! En nästan helt såsbeklädd kebabpizza i en kartong tog med enkelhet hem vinsten.

Match 5 fick kebabtallriken äntligen sin revansch. Kebabpizzan fick, trots sin fina såsning, dra det kortaste strået i stacken när det endast skilde fem röster mellan vinnaren och förloraren. Dessutom blev vinnaren en kebabtallrik MED bröd till. Den känns ovanlig nuförtiden. Kanske att pizzerian har bröd till lunchen men det känns som att det blivit mer sällan också de senaste åren. Mer pizzabröd till folket!

Match 6 fick en kebabpizza nästan det dubbla antalet röster mot kebabtallriken. Jag ska inte ljuga, jag röstade på pizzan men hoppades på tallriken för att den var fint upplagd. Dock hade det kunnat vara några centiliter mer sås på skapelsen!

Match 7 var en av de jämnare matcherna men när tiden hade tickat ner så stod en kebabpizza med nätmönstrad sås som vinnare. Kanske hade feferonin tagit för mycket plats på tallriken när den kunde ha gett mer plats till kebaben och satte käppar i hjulet?

Match 8 kändes riggad... inte alls för att en av dessa tillhörde mig. Och än mindre för att min förlorade...

Så jag diskar det vinnande bidraget från KuShO och låter min gå vidare. Inget annat känns rättvist!

Jahaja... regelverket säger att man inte får stänga av bidrag hursomhelst i Sverige som i landet över Atlanten. Aja, KuShO vinner denna matchen då!

Kvartsfinalen drar nu igång.

Vinnaren i åttondelsfinalen i match 1 möter vinnaren i match 2, vinnaren i match 3 möter vinnaren i match 4 osv.

Vem vinner och vem försvinner?

Vallokalerna är öppna till lördag 27/9 kl 23:59.

1

2

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

3

4

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

5

6

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

7

8