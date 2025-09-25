Världens bästa spel-låt: Grupp H - I

Dags att sparka igång grupp H!

Den första av tre omgångar i gruppen.

I den här gruppen kommer Cosmo Canyon - Final Fantasy VII gå alla sina matcher.

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!



Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 25/9 kl 21.00 och avslutas på söndag 28/9 kl 21.00.

På tisdag kommer nästa omgång med gruppspelsmatcher.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Cosmo Canyon - Final Fantasy VII

Opening Theme - Streets of Rage

Hellwalker - Doom 2016

Trainer Battle - Pokémon Red/Blue/Yellow

Deep Space Travel - Stellaris

Dawn of a New Time - Battlefield 1

Hymn of the Fayth - Final Fantasy X

The Rain Formerly Known as Purple - Risk of Rain 2

Länklista:

