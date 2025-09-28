Command & Conquer 2025

Freakon
Command & Conquer 2025

Frågar åt en vän:

Finns det ett bra sätt att spela dessa legendariska spel idag?

Om ja, var köper man?

Funkar det på windows 11?

Ännu en dag i paradiset.

theBoosing
https://store.steampowered.com/app/1213210/Command__Conquer_R...

7600X | 4080 SUPER | 32GB DDR5 | nVME 1TB | 34" Oled | Vanilla-PS5

Devan
Dying breed släpps om en vecka om ni gillar denna typen av spel:

https://store.steampowered.com/app/2088550/Dying_Breed/

bluebird
Command & Conquer Remastered Collection är verkligen en kanonremaster. Helt klart värt att köpa och spela.

Men det saknas vettiga versioner av andra C&C-spel. Exempelvis så tillåter den version som finns av C&C Generals bara 30 FPS och är nästan ospelbar tyvärr.

Brajg
Stor fan av hela serien Command & Conquer serien... gillade till och med...

Människor som inte tänker ordentligt har inga hjärnor, snarare har de grått ludd som har flugit in i huvudet på dem av misstag.
Nalle Puh
Nalle Puh

blackidus
Skrivet av Brajg:

Stor fan av hela serien Command & Conquer serien... gillade till och med...



Gillade också Renegade, lirade framför allt multiplayer delen en hel del och hade gärna sett en större satsning på den.

Kom igen EA ni äger både Battlefield och C&C, jag ser potential till ett riktigt bra mp lir med de två varumärkena ihopslagna

Alexraptor
Själv är mitt goto Command & Conquer: The First Decade, på min Windows XP-burk, men det alternativet kanske inte är för alla.

Satt faktiskt och spelade Renegade så pass nyligen som igår.

ace84
Lirade c&c 3 kanes wrath förr förra veckan och red alert 2 yuris revenge också. Fantastiska spel! 😀

