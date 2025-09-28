Command & Conquer 2025
Medlem
Offline
signatur
7600X | 4080 SUPER | 32GB DDR5 | nVME 1TB | 34” Oled | Vanilla-PS5
Releasehästryttare
Online
Dying breed släpps om en vecka om ni gillar denna typen av spel:
Medlem
Online
Medlem
Offline
Skrivet av Brajg:
Stor fan av hela serien Command & Conquer serien... gillade till och med...
<Uppladdad bildlänk>
Gillade också Renegade, lirade framför allt multiplayer delen en hel del och hade gärna sett en större satsning på den.
Kom igen EA ni äger både Battlefield och C&C, jag ser potential till ett riktigt bra mp lir med de två varumärkena ihopslagna
Medlem
Offline