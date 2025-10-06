Fellowship - Skippa leveling, gå rakt in i PvE endgame! - Release 16:e Oktober! - Svenskutvecklat!

Jag är extremt taggad för Fellowship efter att ha spelat open betan för några veckor sedan. Jag har alltid varit ett fan av MMOs men aldrig riktigt älskat leveling delen, utan alltid varit mer för endgame. Nu har vi detta, studion "Chief Rebel" som har sin bas i Stockholm har skapat ett otroligt beroendeframkallande spel!

Du väljer din karaktär i spelet, finns 9 olika klasser vid release, och systemet är det gamla klassiska holy trinity, så finns tanks, healers och damage. Så om du är en altoholic, kan du geara 9 karaktärer samtidigt om du så vill, utan att behöva levla, du väljer karaktär, går till dungeons-bordet och köar till dungeons, och thats it! Du är redo att spela spelet.

Svårighetsgraden kommer in i timed runs och att timea de stora dungeonsen vid varje bracket (just nu contender, adept, champion och paragon)

Hur som helst, länk till spelet på steam, prislappen kommer enligt discord mods att hamna på 25 dollar.

Valde att göra en tråd här då FZ inte har rapporterat något om Fellowship på över 1 år! Hoppas få in fler vid release då jag själv är jävligt taggad, och har varit otroligt trött på MMOs senaste 5 åren, men detta hookade mig direkt (mest troligt för att det inte är ett riktigt MMO utan bara endgame PvE delen som sagt haha)!

https://store.steampowered.com/app/2352620/Fellowship/