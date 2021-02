Militärshootern Squad föddes som bekant ur Projekt Reality-modden till Battlefield 2 och nu har spelet nått en ny stor milstolpe i och med att version 2.0 har släppts. Förutom ett nytt slagfält med arktiskt tema har utvecklarna gjort massor av optimeringar, bland annat hur banor och dess olika lager laddas och hur helikoptrar beter sig. Vi ser också en handfull nya bössor, däribland klassikern Mosin Nagant som kommer att finnas i tre varianter.

Är det en hem- eller kiosklagad Mosin?

Ändringslistan är alldeles för matig och omfångsrik för att klistras in i den här artikeln, du får enkelt grotta ner dig i detaljerna på den officiella sidan. Om du tycker att modern krigsföring är lite för intensiv kan du istället andra världskriget i Post Scriptum eller det första i Beyond the Wire. De är inte utvecklade av Squad-skaparna som istället agerat utgivare. Det är helt enkelt upplevelser i samma anda.