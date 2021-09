James Ramey är VD för mjukvaruföretaget Codeweavers, som tillsammans med Valve utvecklade kompatibilitetslagret Proton, med hjälp av vilket Microsoft-spel kan köras på operativsystemet Linux. En maskin som kör just ett Linux-baserat operativsystem är Valves kommande bärbara enhet Steam Deck (SteamOS 3.0), och därmed förlitar den sig på Proton för att spelen ska fungera.

En del har nog fått intrycket att i princip alla spel i Steam-biblioteket kommer att vara spelbara på Steam Deck, mycket på grund av uttalanden från Valve-utvecklaren Pierre-Loup Griffais, men nu menar James Ramey att så inte är fallet.

I podcasten Boiling Steam säger Ramey att Griffais uttalanden om att Steam Deck klarar av att spela allt troligen endast hänvisar till maskinens hårdvarumässiga aspekter, och att folk har missuppfattat honom. Vissa spel har nämligen problem att fungera med Proton utan handpåläggning, vilket kan få dem att inte starta alls, lida av stabilitetsproblem, stöta på patrull med anti-fusksystem etc.

Spel som spelare rapporterat stora problem med inkluderar bland andra For Honor, Warhammer: Vermintide 2, Rainbow Six Siege, Apex Legends, Destiny 2 och PUBG. Har man några specifika spel i åtanke för sin Steam Deck kan det alltså vara värt att kolla upp hur de fungerar med Proton, till exempel via Protondb.

Ett sätt att kringgå problemet är att installera Windows på sin Steam Deck, men då lär man få räkna med försämrad prestanda jämfört med Valves skräddarsydda operativsystem.