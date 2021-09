Uppföljaren till det omtyckta VR-spelet Lone Echo skulle ha släppts i slutet av augusti, men så blev inte fallet. Lone Echo 2 försenades i sista stund eftersom de kände att det behövde putsas, men nu har vi äntligen fått det slutliga släppdatumet: 12 oktober.

Via sin blogg meddelar utvecklaren Ready At Dawn att de under de senaste månaderna har jobbat hårt med att polera spelet till önskad kvalitetsnivå och att det nu är redo att släppas. Handlingen tar vid efter det första spelet och låter oss återigen följa Olivia och roboten Jack när de undersöker mystiska händelser i rymden.

Om du har missat det första spelet kan du med fördel passa på att lira det nu, eftersom det bara kostar $10 på Oculus Store. Det lär inte vara några större problem att hoppa direkt in i uppföljaren även om man inte spelat det första spelet, men det är ett riktigt bra VR-spel som inte bör missas.