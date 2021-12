Nick Offerman, främst känd från komediserien Parks and Recreation, har anslutit sig till HBO:s tv-serieversion av The Last of Us, rapporterar Variety. Han kommer att axla rollen som Bill, som Joel och Ellie stöter på under sin resa.

Bill skulle ursprungligen spelas av Con O'Neill, men enligt uppgifter var han tvungen att lämna projektet på grund av att han inte fick ihop sitt schema. Utan att avslöja för mycket är Bill en person som anpassat sig väl till den postapokalyptiska världen. Han är en flink mekaniker, en jäkel på att göra fällor och har en förkärlek för serietidningar.

Hittills har vi inte fått se särskilt mycket från serien, utan har främst förlitat oss på läckta foton från inspelningarna. Vi vet heller inte när den kommer att släppas, men en av skådespelarna har hjälpsamt påpekat att det är "förr snarare än senare".