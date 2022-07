Det är ingen exakt vetenskap, men renommerade Steam250 använder sig av upp- och ner-tummar samt antalet recensioner för att räkna ut vilka Steam-spel som har bäst användarbetyg.

Med 46 244 betyg (and counting) där 98 procent är positivt inställda knuffar Stray ner God of War, med 53 182 betyg med 97 procent upp-tummar. Det är givetvis mäktiga siffror i bägge fallen, men på en genom tiderna-lista med 250 spel hamnar Stray "bara" på plats 44. God of War? Plats 75.

Listan toppas av den svårslagna trion Portal 2 (1), Terraria (2) och Stardew Valley (3).

Stray har dock tiden på sin sida och det är förstås sannolikt att det kan komma att klättra ytterligare. Bara sedan gårdagen har det hunnit klättra fem placeringar på prestigelistan.