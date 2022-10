Att Game Pass är en väldigt populär tjänst har nog inte undgått någon, och under 2021 drog konsolversionen in 2,9 miljarder dollar. Antalet användare har stadigt ökat, men under det pågående teknikeventet WSJ Tech Live uppger Xbox-chefen Phil Spencer att tillväxten har börjat sakta ner, "huvudsakligen för att man till slut når en punkt där man nått alla på konsol som vill prenumerera".

Å andra sidan sa han att de ser otrolig tillväxt för tjänsten på pc och att Game Pass i dagsläget går med vinst. I dagsläget står den för runt 15 % av Xbox intäkter från innehåll och tjänster, och han tror inte att Game Pass andel kommer att bli högre än så i framtiden, även om intäkterna kommer att öka på det stora hela. Kort och gott ser han inte en framtid där majoriteten av deras intäkter kommer från prenumerationer.