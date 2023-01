2023 är året då The Last of Us firar tio år, och i ett brev på Naughty Dogs webbplats skriver Neil Druckmann några ord om det som varit och det som komma skall. Han berättar bland annat att spel i serien nu sålts i över 37 miljoner exemplar, och fler lär det bli när The Last of Us Part I släpps även på pc den 3 mars.

Vi har även ett fristående The Last of Us-multiplayerspel på gång sedan länge, och Druckmann lovar att de ska dela med sig av mer information om det senare i år. Han beskriver spelet som en ambitiös, ny upplevelse från studion som grundas i deras passion för att leverera fantastiska berättelser, karaktärer och spelmekanik. Med andra ord vankas det betydligt mer än bara death match och liknande, och de har tidigare sagt att spelet ska vara handlingsdrivet.

Vidare fick vi ytterligare en liten bit konceptkonst, denna gång av ett nedgånget kryssningsfartyg som ser ut att ha brakat iland. Den konceptbild vi fick förra året såg ut att vara från San Francisco, men denna verkar vara från varmare breddgrader, möjligtvis Florida.