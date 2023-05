Riot är i full färd med att bygga ut League of Legends-universumet. Förra månaden släpptes Mageseeker: A League of Legends Story, och nu är ytterligare ett av de tre spel som de visade upp i februari på väg. Convergence: A League of Legends Story är ett 2D-action-plattformsspel som enligt sin nya trailer släpps de 23 maj till Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S och pc.

I spelet axlar vi rollen som den tidshoppande grabben Ekko, när han försöker skydda staden Zaun. Där bjuds det på strider, parkour-hoppande och väggspringande, och misslyckas man kan man alltid spola tillbaka tiden några sekunder. Vi kommer även att stöta på andra bekanta LoL-ansikten, som Warwick och Jinx.

Utvecklingen är det Double Stallion som står för, som tidigare skapat Big Action Mega Fight och Speed Brawl.