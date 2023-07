Det ser ut som att Naughty Dog planerar att släppa en ny version av The Last of Us Part 2. Avslöjandet görs av Gustavo Santaolalla, som komponerat musik till de båda spelen, när han samtalar med spanska Blender, skriver Eurogamer.

Santaolalla, som även är en figur i spelet, säger att spelare kommer kunna få honom att spela vissa låtar "i den nya versionen", uppges på Resetera. Där hittas också det aktuella partiet av samtalet. Översättning från spanska:

In the new editions you can make me play certain themes.

The Last of Us Part 2 släpptes sommaren 2020 till PS4 (PS5:an släpptes i december samma år). Knappt ett år senare kom en PS5-patch som höjde bilduppdateringen till 60 fps. Om uppgiften om en nyversion visar sig sann är frågan om den blir till pc eller PS5. Eller båda?