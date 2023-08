Något i skymundan från kärnverksamheten fortsätter Netflix sin spelsatsning, som i dagsläget innebär 50+ titlar för mobila format tillgängliga för prenumeranter (utan mikrotransaktioner).

Det ser ut som om det inom kort ska vara möjligt att spela titlarna via tv:n. Inte minst när vi läser det finstilta för en ny kontroll-app, kallad Netflix Game Controller: "Koppla ihop med din tv för att spela". Enligt The Verge är appen fortfarande i beta och är enbart släppt via Ios. Den rejäla haken är att appen i dagsläget inte gör någonting i praktiken, då inga spel är kompatibla. Snopet.

Tendensen är emellertid att en rad av deras mobilspel kommer möjliggöras för större skärmar.

Bland spelen på Netflix finns utmärkta Oxenfree 2, Laya's Horizon, World of Goo Remastered och Valiant Hearts: Coming Home. Så det finns definitivt intressanta spel för traditionella gamers.