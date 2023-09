Löftet var 19 september för Game Pass-släpp av Lies of P, men historien har lärt oss att Pinocchio inte är att lita på. Och mycket riktigt: Lies of P släpptes på Game Pass redan under gårdagen. En glad överraskning, vilket kan sägas om spelet i sig med höga betyg både från FZ och omvärlden.

André Granroth skrev recensionen där han delade ut sagolika fyra av fem. Detta är inte ännu ett soulslike som inte lyckas mäta sig mot Fromsoftwares titlar, utan ett som närmar sig mästarna.

Antalet titlar som inspirerats av Fromsoftwares spel är många, men de som faktiskt lyckats närma sig dem kan räknas på en hand. Lies of P hör turligt nog till den senare skaran och är trots en något ojämn svårighetsgrad och vissa tveksamma designbeslut ett av de bättre Soulslike-spelen på senare år.

Förutom pc och Xbox-konsolerna släpps Lies of P även till Playstation 5 och 4.