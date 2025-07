När vi nu tagit farväl av 32 vapen och 32 återstår börjar trenderna bli allt tydligare. Worms håller fortet och har tre vapen kvar i turneringen – bananbomb, helig handgranat, fåret. Command & Conquer tar det här kriget på allvar och har också tre vapen kvar. Id är än giftigare. Hela sju vapen kommer från Doom- och Quake-serien. I sin ordning, kan man tycka. Id är världsberömda för sina raketkastare och hagelbrakare. Valve har ju inte släppt lika många spel men från Portal och Half-Life kommer Gravity Gun, Portal Gun och, såklart, en viss kofot.

Nintendo har visat sig vara en stor favorit i sådana här turneringar. SNES blev tidernas konsol, Link röstades fram till bästa hjälten, medan Bowser knep silvret i skurkbonanzan. Här har man dock "bara" tre vapen kvar, varav två möts: Mästarsvärdet versus det blå skalet.

Den och 15 andra dueller väntar i sextondelsfinalerna. Röstningen pågår till och med torsdag 23.59. Fight! Och mer fight blir det under veckoslutet, då åttondelsfinalerna ska avgöras.

► 32-delsfinaler (del 1)

► 32-delsfinaler (del 2)

Så här går det till Sextiofyra vapen kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Då korar vi världens bästa spelvapen. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: Holy Hand Grenade mosade Cat Silencer (Postal 2) med 83 %. Siege Tank tog ner God of Wars Leviathan Axe med 56 %. Holy Hand Grenade Det är lätt att få något religiöst i blicken när man hanterar den heliga handgranaten i Worms-spelen. En lobb och sedan en nervdallrande väntan (såväl för avsändare som mottagare) på att den ska studsa färdigt. Och sedan: den stora explosionen. Halleluja! Spel: Worms 2, Worms Armageddon, Worms W.M.D. m.fl. ► Mer om Holy Hand Grenade på Worms officiella wiki Siege Tank Ett kanontorn? En kraftfull tank? Varför välja! Starcrafts Siege Tank är en av terrans game changers, med två distinkta lägen. Dels är det ett torn som kan regna eld över fienden, dels kan det kvickt vecklas ihop till en tank med potential att både anfalla och fly. Flexibel som få. Spel: Starcraft, Starcraft 2 ► Mer om tanken på Starcraft-wikin Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Shotgun hade inga problem mot Duke 3D:s Pipe Bomb (71 %). Hidden Blade vann tydligt över Dragon Shouts från Skyrim (med 61 %).

Shotgun

När allt annat sviker finns alltid Dooms shotgun. Redan för trettio år sedan hade den en klassisk aura, med sin retroläckra träkolv. En skönhet fienden knappast hinner beundra då hagelbrakaren inte har några problem att meja ner två eller fler fiender med ett enda skott. På nära håll är den en maktfaktor som få andra och inte ens helvetet självt har en chans.

Spel: 1993 års Doom

► Mer om hagelbrakaren i första Doom på wiki-sidan

Hidden Blade

Assassin's Creed har förändrats, men en en sak består: det gömda bladet. Assassinernas lika diskreta som dödliga vapen krävde en gång att du betalade med ett finger, men sådana offer krävs inte längre. Tacka Altaïr för det, och tacka Leonardo da Vinci för att han förverkligade "Hidden Blade 2.0" och gav Ezio allt från dubbla blad till en liten, liten pistol.

Spel: Assassin's Creed-serien

► Mer om Hidden Blade på Assassin's Creed-seriens wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Golden Gun tog UT:s Redeemer (61 %). Mammoth Tank gick en stenhård duell mot Hitmans tunna tråd (51 %). Golden Gun Mannen med den gyllene pistolen finns inte i Goldeneye 007, men hans pistol gör det. Du tvingas i princip att fuska för att få bära den (vi lovar att inte säga något), men det är det värt. Golden Gun dödar fienden med ett enda skott, men se för böveln till att det räknas. Du tvingas nämligen ladda om för varje skott. Med andra ord: risken är lika hög som belöningen. Spel: Goldeneye 007 ► Mer om Golden Gun på Goldeneye 007-wikin Mammoth Tank Det är tanken som räknas. Mammoth Tank (eller Mammoth Mk. I eller X-66 Mammoth eller Mammoth Armored Reclamation Vehicle eller...) är blytunga stridsvagnar som är lika kraftfulla som stryktåliga. Dubbla kanoner är lika med dubbeltrubbel för "stackars" NOD. Mammoth Tank signalerar oövervinnlighet och det är inte särskilt långt från sanningen. Spel: Command & Conquer (Tiberium-serien) ► Mer om Mammoth Tank på Command & Conquers wiki Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Portal Gun knäckte CC:s Desert Eagle med 56 %. Tesla Coil vann C&C-matchen mot Kirov Airship med 73 %.

Portal Gun

Portal Gun (eller Aperture Science Handheld Portal Device som upphovsmakare skulle kalla den, däribland en viss GlaDOS) är definitivt inte ditt konventionella vapen. Istället för kulor skjuter den ur sig två sammanlänkande portaler. Det möjliggör telerportering av dig själv och briljanta pussel. Du kan också lura och fälla turrets, så visst är det ett vapen – med mera.

Spel: Portal, Portal 2

► Aperture Science Handheld Portal Device på Half-Lifes wiki

Tesla Coil

Ständigt denna Tesla! Nikola Tesla, alltså. 1891 uppfann han Tesla Coil och cirka 50 år senare började Sovjet massproducera vapnet under ett alternativt WW2. Så effektiv blev grillningen av motståndet att Tesla Coil blev en stapelvara i ytterligare två världskrig. Den tolv meter höga formationen skjuter ur sig blixtar och är lika ikonisk som den är dödlig.

Spel: Command & Conquer: Red Alert-serien

► Mer om Tesla Coil på Command & Conquers wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Kofoten knockade Hitmans Silverballer (78 %). Energy Sword sken starkare än WoW:s Thunderfury (54 %). Crowbar Det är svårt att tänka på en kofot utan att tänka Half-Life. Omöjligt att tänka sig Half-Life utan kofoten. Den är bara där: enkel, funktionell men också hopplöst svag. Samtidigt är det ett vapen (läs: verktyg) som ringar in Gordon Freeman. Han är ingen supersoldat utan en fysiker. Kofoten är tillhygget som inte bara slår fienden på käften utan också öppnar vägar. Spel: Half-Life, Half-Life 2 ► Mer om kofoten på Half-Lifes wiki Energy Sword Sangheili med sina plasmasvärd är en fasansfull syn i Halo. Det fina med kråksången: du kan "låna" vapnet. Master Chief kan vända Energy Sword till sin fördel och kan, med tungan rätt i mun, dräpa fiender med ett välriktat hugg. Pass på bara så att inte batteriet tar slut. Spel: Halo-serien ► Mer om plasmasvärdet på Halos wiki-sida Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Railgun hade inga problem mot Bubble Bobbles bubblor (74 %). Fat Man + Mini Nuke slog Halos Needler ungefär lika tydligt (73 %).

Railgun

Quake 2-manualen summerar det poetiskt: "Avfyrar projektiler av utarmat uran i extremt höga hastigheter. Notera den karakteristiska blå, spiralformade rökslingan som projektilen lämnar efter sig – eller ännu bättre, se hur många vidriga stroggs den går igenom innan den träffar betong." Inga konstigheter. Avfyra och se stroggarna falla som dominobrickor. Mys.

Spel: Quake 2

► Mer om rälskanonen på Quake-wikin

Fat Man + Mini Nuke

Fat Man och Mini Nuke. Ett fantastiskt recept för en helkväll i de moderna Fallout-spelen. Din Fat Man laddas med ett näpet (!?) kärnvapen, och resultatet är ungefär vad du tror: en gigantisk explosion som dessutom strålar sönder satarna som kommer i dess väg. En sidoeffekt är att du själv kan dö av bara farten, men lite spill får man kanske räkna med?

Spel: Fallout-serien

► Mer om Fat Man på Fallouts wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: AK-47 vann över Mega Mans Mega Buster (61 %). Chainsaw klöv Aliens Smartgun (75 %). AK-47 Terroristernas svar på M4A1 i Counter-Strike låter inte vänta på sig: AK-47:an. Ett klassiskt vapen som har sina rötter i Sovjetunionen. Balanserar skickligt mellan att vara nybörjarvänligt och, kanske framför allt, ett enormt hot i händerna på de skickligaste spelarna. Ett headshot räcker. Pang! Du är av allt att döma jättedöd. Spel: Counter-Strike ► AK-47:an på Counter-Strike-wikin Chainsaw "A Chainsaw! Find some meat!" Åren går men Dooms motorsåg består. Så som 1993 så och i Doom Eternal har den samma funktion: såga fienden itu i en splatterfest utan dess like. Halvt på skämt, halvt på allvar kallas den för "the great communicator", där den "kommunicerar" med blod och lemlästning. Förmodligen ett budskap som framgår tydligt. Spel: Doom och uppföljarna ► Mer om motorsågen på Dooms wiki Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Blue Shell slog undan benen (?) för CC:s M4A1. Mästarsvärdet visade mästartakter mot Halos Battle Rifle (78 %).

Blue Shell

Slår du ordet "orättvisa" är det sannolikt att du hittar en bild på det blå skalet från Mario Kart. I snart trettio år har det varit obevekligt. Ett vapen som slår undan allt i sin väg med ett mål i sikte: den där jäveln som ligger etta. Snudd på ostoppbart och med många brustna vänskapsband på sitt samvete. Det är sällsynt men för avsändaren är det en sällsam glädje att slunga iväg det.

Spel: I alla seriens delar sedan Mario Kart 64

► Mer om de blå skallet på Mario Kars wiki

Master Sword

När Link drar det gudomliga svärdet ur stenen – vare sig det är i pixelperfekta A Link to the Past eller Breath of the Wild – vet du: nu vänder det. Till sist finns chansen att frälsa Hyrule från mörkret, och störta den ondskefulla Ganon. Ett blad som kan fördriva ondskan, som kan göra en pojke till man, och som väger tyngre än alla bomber och bumeranger i världen.

Spel: Mer eller mindre i vartenda Zelda sedan A Link to the Past

► Mästarsvärdet på Zeldas wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: BFG 9000 vann stort mot Worms-tanten (77 %). Fire Flower tog ner klassiska Nail Gun från Quake (59 %). BFG 9000 BFG 9000 har hunnit bli drygt trettio år gammal, men gammal vapenkärlek rostar aldrig. Den har skapat kaos i såväl Doom som Quake, men det var i och med Doom som BFG föddes. Enligt Doom-filmen står BFG för "Big Force Gun", men kom igen! Big Fucking Gun har haft olika iterationer genom åren och spelen men är – alltid! – enormt kraftfull. Spel: Doom-serien ► BFG 9000 på Dooms wiki Fire Flower Supersvampen gjorde Mario stor men det var eldblomman som gjorde honom till en mördarmaskin. Mario förtär blomman, som sägs vara "oväntat" smarrig, och därpå kan han kasta eldbollar som dräper, lyser upp och smälter is. En slags schweizisk armékniv. Woohoo! Spel: Super Mario-serien ► Mer om Fire Flower på Super Marios wiki Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Flak Cannon vann UT-duellen mot Shock Rifle (70 %). Quake 3:s Railgun vann mot Duke 3D:s Shrinker (62 %).

Flak Cannon

Kräker ur sig smält splitter som ricochettar mot golv, väggar och tak. Med andra ord: trånga utrymmen kan bli en dödsfälla som resulterar i tredje gradens brännskador. Öppna ytor är klart mer utmanande, men om du vill (du vill!) kan du använda den sekundära funktionen, och samla splittret i en dödlig granat som kan döda upp till två konkurrenter. Man tackar!

Spel: Unreal Tournament-serien

► Mer om Flak Cannon på Unreals wiki

Railgun (Quake 3)

Railgun heter den. Kallas "winstick" eller "instawin" – vilket målar en tydlig bild. Den avfyrar en högkalibrig energistråle med potential att genomborra kött och dräpa en motståndare på fläcken. Men pass på: nästa avfyring tar sin tid och det dödliga vapnet kräver också stor skicklighet. I rätt händer är det snudd på ostoppbart, så se till att inte hamna på fel sida.

Spel: Quake III Arena

► Mer om Q3:s Railgun på Quakes wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: AWP blev döden för Death Star med 58 %. Frostmourne vann Warcraft-duellen mot Ashbringer med stora siffror (79 %). AWP Hög risk, stor avkastning – eller stort fiasko? AWP:n i Counter-Strike har den där kittlande möjligheten: ett skott och omedelbar död. Att sätta ett headshot i en bepansrad fiende kräver dock enorm skicklighet. Prickskyttegeväret är en CS-legendar. Långsamt, klumpigt men framför allt dödligt. Om vapnet kunde tala skulle det sannolikt säga: "Det är jag som är döden". Spel: Counter-Strike-serien ► Mer om Desert Eagle på CS-wikin Frostmourne Skapat av demoner för att förslava själar och stärka Lich King. Nära besläktat med den tragiska berättelsen om Arthas Menethil. Den frostiga klingan är visserligen ett vapen, men också en symbol för ambition och korruption. Med stor makt kommer tydligen stor smärta. Spel: Warcraft III: Reign of Chaos, The Frozen Throne, WoW: Wrath of the Lich King ► Mer om Frostmourne på Wowpedia Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Raketkastaren förolämpade Monkey Islands Insult Sword Fighting med 55 %. Lightsaber tog en förkrossande seger (83 %) mot BFG10K.

Rocket Launcher (Quake 3)

Det är tufft att vara populär. Fråga bara raketkastaren i Quake 3, vars hype skapar flaskhalsar av kaos. Alla vill ha raketkastaren och skälet är enkelt: den är en maktfaktor som i rätt händer kan förändra allt. Quake 3 är emellertid ett spel med drag under galoscherna, medan vapnet är långsamt. Se för bövelen till att du är raketkastaren värdig. Och om du möter den? Ja, då ska du akta dig för trånga utrymmen. Splash-skadan är inte att leka med.

Spel: Quake III Arena

► Raketkastaren på Quake 3:s wikisida

Lightsaber

Det finns två slags människor, de som säger ljussabel och de som säger lasersvärd (och har fel). Du vet hur den låter. Du vet hur den ser ut. Den kommer från en galax långt, långt bort och finns i många, många spel. Att svinga lightsabern är enastående och ljudeffekterna parat med de blå och röda ljusskenen ger ögonblicklig gåshud. Som i KoTOR, Jedi Knight-serien, Lego Star Wars och de nya Jedi-spelen. Det blir inte mer Star Wars än så här.

Spel: I princip alla Star Wars-spel du kan tänka dig

► Ljussabeln från filmerna, spelen och böckerna på Wikipedia

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Gravity Gun vann enormt stort mot Cyberpunks Skippy (81 %). Plasma Cutter gick en hård kamp med Blades of Chaos (God of War), men vann med 53 %. Gravity Gun Zero Point Energy Field Manipulator heter den, men lystrar till: Gravity Gun. I själva verket är det verktyg för att hantera farliga ämnen, men rätt man på rätt plats kan göra all skillnad. Gravity Gun blir både ett dödligt vapen och en problemlösare i Gordons händer. Han kan dra till sig sågklingor och kaffekoppar, och dessa blir till en källa ammo som aldrig nånsin sinar. Spel: Half-Life 2 ► Gravity Gun förklaras på Half-Lifes wiki Plasma Cutter Visst kan du plocka på dig en del vapen i Dead Space, men vad spelar det för roll när det första är perfektion? "Cut off their limbs" står det skrivet på väggen (i blod, förstås). Sagt och gjort. Vapnet, som i själva verket är ett verktyg för att skära genom metall, klipper armarna och benen på necromorpherna med kirurgisk precision. Stående eller liggande. Alltid dödligt. Spel: Dead Space-serien, däribland remaken ► Plasma cuttern på Dead Space-wikin Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Sheep sa bä och slog Metroids Arm Cannon (61 %). Zappern vann med tre ynka röster mot Quake 1:s raketkastare (50,11 %!).

Sheep

Får får får? Nej, får får inte får, men får får explodera. Fåren i Worms-serien kommer i många former: bazooka-ammo-fåret (med söt hjälm) luftvärnsfår och så förstås superfåret, komplett med en röd cape, som kan flyga som självaste Stålmannen. Den gemensamma nämnaren är att fåret alltid exploderar och gör ingen skillnad på vilka det tar med sig.

Spel: Worms-serien

► Sheep på Worms wikisida

Zapper

Turneringens enda vapen som i grunden är en fysisk pjäs. Zappern till NES är fyrtio år gammal men lyckas på något vis fortfarande kännas futuristisk. Skjut mot tv:n – förslagsvis ankor i Duck Hunt eller banditer i Wild Gunman – och se folk och fän falla. Hemligheten ligger i hur hur pistolen nyttjar ljuset, men tjusningen är förstås hur det känns.

Spel: Duck Hunt, Wild Gunman

► Mer om Zapper på Wikipedia

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Wololo knäckte armborstet från Half-Life 2 med 59 %. Hårt blev det när Ion Cannon slog Final Fantasy VII:s Buster Sword (53 %). Wololo När en präst utbrister "wololo" är det dags att be en bön, ty då är prällen i färd med att hjärntvätta fienden och få denna att flytta sina sympatier. Vad prästerna gör är dock mindre viktigt än vad som sägs. Wololo har nämligen blivit en evig meme, ett internskämt för en hel spelvärld. Wololo föddes under förra årtusendet och kommer finnas kvar till år 3000. Minst. Spel: Age of Empires ► Wololo-wiki Ion Cannon Fruktansvärt kraftfull och totalt förödande – om du råkar befinna dig på fel sida. Ion-kanonen har tagits fram av GDI och är något av deras signaturvapen. Uspen är lika enkel som förödande: via satelliter kan du sikta in dig med precision i princip var som helst på jordens yta. Och – BAM! – rasera byggnader, fritera soldater och ställa allt på ända. Se upp – bokstavligt talat. Spel: Command & Conquer-serien ► Ion Cannon på C&C-wikin Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Breda WW2-vapnet M1 Garand fick stryk av Doom 2-vapnet Super Shotgun (57 %). Bananbomben vann enkelt sin Worms-duell mot puffen. 77 % blev segersiffran.

Super Shotgun

Ids spelvärld har flertalet shotguns med prefixet "super", men Super Shotgun från Doom 2 har något särskilt. Den dubbelpipiga avsågade hagelbrakaren får den vanliga att skämmas, ja, den är nästan tre gånger så kraftfull. Så använder den också dubbelt upp med ammo, så se till att vårda skotten i det inferno som är Doom 2.

Spel: Doom II

► Super Shotgun på Dooms wiki

Banana Bomb

Bananen är mäktigare än svärdet – i alla fall om du frågar Worms-folket. Den är kraftfull och oförutsägbar; studsar hit och dit, varpå den sprängs med kraften hos en dynamit, och delar sig i ett antal nya bananer. Också explosiva, givetvis. Med kraftfulla bananer kommer dock ett stort ansvar. Det är rasande enkelt att spränga livet ur sina egna maskar av bara farten.

Spel: Alla Worms-spel

► Banana Bomb på Worms wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.