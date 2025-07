Är Mästarsvärdet mäktigare än motorsågen? Smäller en hagelbrakare högre än handgranaten (en helig, dessutom)? Det och många fler frågor kommer få svar när vapenturneringen går in i nästa fas. Mycket Worms, Doom, Quake och Valve – men också annat. Ljussabeln har skurit sig med finess genom slaget, och ställs mot Counter-Strikes AWP. Sexton dueller avgörs. Åtta går vidare.

Golden Gun mot Portal Gun, Wololo mot Banana Bomb, och mycket mer.

Åttondelsfinalerna pågår veckan ut. Senast söndag (6 juli) behöver du ha lagt dina röster.

► 32-delsfinaler (del 1)

► 32-delsfinaler (del 2)

► 16-delsfinaler

Så här går det till Sextiofyra vapen kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Då korar vi världens bästa spelvapen. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: Holy Hand Grenade mosade Cat Silencer (Postal 2) med 83 % och slog sedan Siege Tank (65 %). Shotgun hade inga problem mot Duke 3D:s Pipe Bomb (71 %) och klådde även Hidden Blade (67 %). Holy Hand Grenade Det är lätt att få något religiöst i blicken när man hanterar den heliga handgranaten i Worms-spelen. En lobb och sedan en nervdallrande väntan (såväl för avsändare som mottagare) på att den ska studsa färdigt. Och sedan: den stora explosionen. Halleluja! Spel: Worms 2, Worms Armageddon, Worms W.M.D. m.fl. ► Mer om Holy Hand Grenade på Worms officiella wiki Shotgun När allt annat sviker finns alltid Dooms shotgun. Redan för trettio år sedan hade den en klassisk aura, med sin retroläckra träkolv. En skönhet fienden knappast hinner beundra då hagelbrakaren inte har några problem att meja ner två eller fler fiender med ett enda skott. På nära håll är den en maktfaktor som få andra och inte ens helvetet självt har en chans. Spel: 1993 års Doom ► Mer om hagelbrakaren i första Doom på wiki-sidan Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Golden Gun tog UT:s Redeemer (61 %) och sedan vräkiga Mammoth Tank (59 %). Portal Gun knäckte CC:s Desert Eagle med 56 % och Tesla Coil med 61 %.

Golden Gun

Mannen med den gyllene pistolen finns inte i Goldeneye 007, men hans pistol gör det. Du tvingas i princip att fuska för att få bära den (vi lovar att inte säga något), men det är det värt. Golden Gun dödar fienden med ett enda skott, men se för böveln till att det räknas. Du tvingas nämligen ladda om för varje skott. Med andra ord: risken är lika hög som belöningen.

Spel: Goldeneye 007

► Mer om Golden Gun på Goldeneye 007-wikin

Portal Gun

Portal Gun (eller Aperture Science Handheld Portal Device som upphovsmakare skulle kalla den, däribland en viss GlaDOS) är definitivt inte ditt konventionella vapen. Istället för kulor skjuter den ur sig två sammanlänkande portaler. Det möjliggör telerportering av dig själv och briljanta pussel. Du kan också lura och fälla turrets, så visst är det ett vapen – med mera.

Spel: Portal, Portal 2

► Aperture Science Handheld Portal Device på Half-Lifes wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Kofoten knockade Hitmans Silverballer (78 %) och sedan Halos Energy Sword (75 %). Railgun hade inga problem mot Bubble Bobbles bubblor (74 %) men det blev jämnare mot Fat Man + Mini Nuke (54 %). Crowbar Det är svårt att tänka på en kofot utan att tänka Half-Life. Omöjligt att tänka sig Half-Life utan kofoten. Den är bara där: enkel, funktionell men också hopplöst svag. Samtidigt är det ett vapen (läs: verktyg) som ringar in Gordon Freeman. Han är ingen supersoldat utan en fysiker. Kofoten är tillhygget som inte bara slår fienden på käften utan också öppnar vägar. Spel: Half-Life, Half-Life 2 ► Mer om kofoten på Half-Lifes wiki Railgun (Quake 2) Quake 2-manualen summerar det poetiskt: "Avfyrar projektiler av utarmat uran i extremt höga hastigheter. Notera den karakteristiska blå, spiralformade rökslingan som projektilen lämnar efter sig – eller ännu bättre, se hur många vidriga stroggs den går igenom innan den träffar betong." Inga konstigheter. Avfyra och se stroggarna falla som dominobrickor. Mys. Spel: Quake 2 ► Mer om rälskanonen på Quake-wikin Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Chainsaw klöv Aliens Smartgun (75 %) och sedan AK-47:an från Counter-Strike (53 %). Mästarsvärdet visade mästartakter mot Halos Battle Rifle (78 %) och vann Nintendo-duellen mot blå skalet tydligt (67 %).

Chainsaw

"A Chainsaw! Find some meat!" Åren går men Dooms motorsåg består. Så som 1993 så och i Doom Eternal har den samma funktion: såga fienden itu i en splatterfest utan dess like. Halvt på skämt, halvt på allvar kallas den för "the great communicator", där den "kommunicerar" med blod och lemlästning. Förmodligen ett budskap som framgår tydligt.

Spel: Doom och uppföljarna

► Mer om motorsågen på Dooms wiki

Master Sword

När Link drar det gudomliga svärdet ur stenen – vare sig det är i pixelperfekta A Link to the Past eller Breath of the Wild – vet du: nu vänder det. Till sist finns chansen att frälsa Hyrule från mörkret, och störta den ondskefulla Ganon. Ett blad som kan fördriva ondskan, som kan göra en pojke till man, och som väger tyngre än alla bomber och bumeranger i världen.

Spel: Mer eller mindre i vartenda Zelda sedan A Link to the Past

► Mästarsvärdet på Zeldas wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: BFG 9000 vann stort mot Worms-tanten (77 %) och släckte Marios eldblomma (62 %). Quake 3:s Railgun tog ner Duke 3D:s Shrinker (62 %) och sedan UT:s Flak Cannon (53 %). BFG 9000 BFG 9000 har hunnit bli drygt trettio år gammal, men gammal vapenkärlek rostar aldrig. Den har skapat kaos i såväl Doom som Quake, men det var i och med Doom som BFG föddes. Enligt Doom-filmen står BFG för "Big Force Gun", men kom igen! Big Fucking Gun har haft olika iterationer genom åren och spelen men är – alltid! – enormt kraftfull. Spel: Doom-serien ► BFG 9000 på Dooms wiki Railgun (Quake 3) Railgun heter den. Kallas "winstick" eller "instawin" – vilket målar en tydlig bild. Den avfyrar en högkalibrig energistråle med potential att genomborra kött och dräpa en motståndare på fläcken. Men pass på: nästa avfyring tar sin tid och det dödliga vapnet kräver också stor skicklighet. I rätt händer är det snudd på ostoppbart, så se till att inte hamna på fel sida. Spel: Quake III Arena ► Mer om Q3:s Railgun på Quakes wiki Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: AWP blev döden för Death Star med 58 % och tog väck Frostmourne (52 %). Lightsaber tog en förkrossande seger (83 %) mot BFG10K, och därpå klöv den Q3:s raketkastare (64 %).

AWP

Hög risk, stor avkastning – eller stort fiasko? AWP:n i Counter-Strike har den där kittlande möjligheten: ett skott och omedelbar död. Att sätta ett headshot i en bepansrad fiende kräver dock enorm skicklighet. Prickskyttegeväret är en CS-legendar. Långsamt, klumpigt men framför allt dödligt. Om vapnet kunde tala skulle det sannolikt säga: "Det är jag som är döden".

Spel: Counter-Strike-serien

► Mer om Desert Eagle på CS-wikin

Lightsaber

Det finns två slags människor, de som säger ljussabel och de som säger lasersvärd (och har fel). Du vet hur den låter. Du vet hur den ser ut. Den kommer från en galax långt, långt bort och finns i många, många spel. Att svinga lightsabern är enastående och ljudeffekterna parat med de blå och röda ljusskenen ger ögonblicklig gåshud. Som i KoTOR, Jedi Knight-serien, Lego Star Wars och de nya Jedi-spelen. Det blir inte mer Star Wars än så här.

Spel: I princip alla Star Wars-spel du kan tänka dig

► Ljussabeln från filmerna, spelen och böckerna på Wikipedia

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: [i]Gravity Gun vann enormt stort mot Cyberpunks Skippy (81 %), och även Plasma Cutter fick stordäng (76 %). Sheep sa bä och slog Metroids Arm Cannon (61 %) och Zapper (61 %). Gravity Gun Zero Point Energy Field Manipulator heter den, men lystrar till: Gravity Gun. I själva verket är det verktyg för att hantera farliga ämnen, men rätt man på rätt plats kan göra all skillnad. Gravity Gun blir både ett dödligt vapen och en problemlösare i Gordons händer. Han kan dra till sig sågklingor och kaffekoppar, och dessa blir till en källa ammo som aldrig nånsin sinar. Spel: Half-Life 2 ► Gravity Gun förklaras på Half-Lifes wiki Sheep Får får får? Nej, får får inte får, men får får explodera. Fåren i Worms-serien kommer i många former: bazooka-ammo-fåret (med söt hjälm) luftvärnsfår och så förstås superfåret, komplett med en röd cape, som kan flyga som självaste Stålmannen. Den gemensamma nämnaren är att fåret alltid exploderar och gör ingen skillnad på vilka det tar med sig. Spel: Worms-serien ► Sheep på Worms wikisida Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Wololo knäckte armborstet från Half-Life 2 med 59 %, och därpå Ion Cannon med 55 %. Bananbomben vann enkelt sin Worms-duell mot puffen: 77 % blev segersiffran. Sedan tog den ner Super Shotgun (55 %).

Wololo

När en präst utbrister "wololo" är det dags att be en bön, ty då är prällen i färd med att hjärntvätta fienden och få denna att flytta sina sympatier. Vad prästerna gör är dock mindre viktigt än vad som sägs. Wololo har nämligen blivit en evig meme, ett internskämt för en hel spelvärld. Wololo föddes under förra årtusendet och kommer finnas kvar till år 3000. Minst.

Spel: Age of Empires

► Wololo-wiki

Banana Bomb

Bananen är mäktigare än svärdet – i alla fall om du frågar Worms-folket. Den är kraftfull och oförutsägbar; studsar hit och dit, varpå den sprängs med kraften hos en dynamit, och delar sig i ett antal nya bananer. Också explosiva, givetvis. Med kraftfulla bananer kommer dock ett stort ansvar. Det är rasande enkelt att spränga livet ur sina egna maskar av bara farten.

Spel: Alla Worms-spel

► Banana Bomb på Worms wiki

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.