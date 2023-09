De läckta Microsoft-dokumenten tycks aldrig ta slut, och ett av dem ser ut att avslöja en del av Bethesdas kommande spel – eller åtminstone vad som planerades när dokumentet skrevs, eftersom det baserat på de angivna släppfönstren tycks ha rätt många år på nacken (Starfield står till exempel under räkenskapsåret 2021).

Dokumentet har tagits ner från domstolssidan där Microsoft av misstag sägs ha laddat upp det, men Resetera har förevigat det. Dokumentet visar bland annat den remake av The Elder Scrolls IV: Oblivion som det ryktats om, och dessutom en remaster av Fallout 3, dock listad under samma räkenskapsår som The Elder Scrolls VI, så är den fortfarande på väg lär den dröja ett tag.

En helt ny titel som listas är Doom Year Zero, men inget sagt om det är en ny del i fps-serien eller någon form av avstickare i ett annat format. Vidare kommer vi återigen att få ägna oss åt övernaturligt lönnmördande i Dishonored 3 och möjligen återvända till ett hemsökt Japan i en uppföljare till Ghostwire: Tokyo, om inte planerna ändrats sedan det första spelet släpptes.

Utöver det finns det en del hemliga project, som "Project Kestrel", "Project Platinum" och "Licensed IP Game", såväl som expansioner till The Elder Scrolls Online.

Värt att påpeka återigen är att dokumentet verkar vara rätt gammalt och därför ska tas med en stor nypa salt.