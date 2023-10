Det har florerat rykten om att The Last of Us 2 är på väg till Plastation Plus, men om den trovärdiga läckaren billbill-kun har rätt angående oktobers omgång av spel för Extra- och Premium-prenumeranter, blir det inte den här månaden.

Istället kommer huvudnumren att inkludera:

Actionrollspelet Gotham Knights, där man som flera olika Batman-relaterade hjältar (men inte Batman) får röja upp bland buset i Gotham, antingen solo eller i co-op.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, som utspelar sig under kriget i Irak och följer några soldater som hamnar i ett sumeriskt tempel.

Disco Elysium - The Final Cut, som inkluderar det hyllade och oförlåtliga rollspelet i dess mest fullständiga form.

Far: Changing Tides, där man som ensamseglare färdas genom en gåtfull värld och löser diverse pussel.

Därtill får prenumeranter även tillgång till Gungrave GORE, Elite Dangerous, Dead Island Definitive Edition och den moderna skräckklassikern Alien Isolation. Samtliga titlar ska bli tillgängliga från och med 17 oktober. Tilläggas skall även att detta inte är en fullständig lista, men åtminstone bör inkludera de "största" spelen som ska läggas till.