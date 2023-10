Trots att det förra veckan blev klart att Microsoft köper Activision Blizzard (för över 750 miljarder kronor i dagens penningvärde!) kommer det dröja lite innan vi får se Acti-Blizz-spel på Game Pass.

Det dröjer till 2024, berättar Xbox-chefen Phil Spencer i den senaste Xbox-podcasten. Att det dröjer beror på att affären tog längre tid än beräknat att få igenom, och att arbetet med att släppa framför allt Activision Blizzards spel just påbörjats. Spencer säger att man inte var säkra på att affären skulle bli av förrän sista veckan. Han betonar att det inte blir fråga om några överraskande snabba Game Pass-releaser nu under hösten.

Det är okänt vilka Acti-Blizz-spel som Spencer & co tänker släppa via GP. Det finns att välja på: Call of Duty, Diablo, Warcraft, World of Warcraft och Starcraft, för att nämna några hyfsat namnkunniga serier.