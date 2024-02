Vi är i mitten av månaden, vilket innebär att en ny vända spel för Playstation Plus Premium/Extra-prenumeranter väntar runt hörnet. De blir spelbara från och med 20 februari, och listan rivstartar med Need For Speed Unbound – arkadracern från Criterion som fick bra, men inte jättebra, betyg när det släpptes 2022.

Vill man ge vika för sin inre ilska så står även gigantiska Assassin's Creed Valhalla till buds, såväl som Obsidians The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Är man mer lagd åt rollspelshållet så bjuder Tales of Arise på en svulstig JRPG-upplevelse.

Prenumeranter får även:

LEGO Worlds | PS4

LEGO Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

Premium-medlemmar får dessutom följande "klassiker":