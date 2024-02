Kommer Rise of the Ronin att kunna mäta sig med Ghost of Tsushima? Det får vi veta när det släpps den 22 mars, men med tanke på att det är Team Ninja som står bakom det, är chanserna goda.

Spelet ska som bekant inkludera tre olika städer, Yokohama, Kyoto och Edo, och i den senaste trailern får vi en närmare titt på dem och resten av spelvärlden. För att ta sig runt har man inte bara en trogen springare, även även en hängflygare som kan kombineras med en änterhake för att susa fram genom spelvärlden.

Utöver det kan man givetvis ta sig fram till fots och hoppa från hustak till hustak för att ta fienderna med överraskning.