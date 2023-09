Det sägs att Tomb Raider ska expanderas och bli till ett Marvel-liknande Lara Croft-universum, vilket bland annat tycks inkludera både en serie och en film från Amazon. Men Netflix vill också vara med, bland annat med en animerad Tomb Raider-serie vid namn Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, som nu har fått sin första trailer.

Vi har länge vetat att serien är på väg och att det skulle bli animation i animé-stil, vilket trailern bekräftar. Serien ska utspela sig efter reboot-trilogin som avslutades med Shadow of the Tomb Raider under 2018, och agera brygga mellan rebooten och originalspelen.

Hayley Atwell kommer att låna ut sin röst till Lara, som bland annat varit med i Avengers: Endgame, Mission: Impossible – Dead Reckoning och Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Något spikat premiärdatum för serien har vi inte fått än, men den ska komma under 2024.