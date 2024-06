Nintendo 64-klassikerna Perfect Dark och Turok: Dinosaur Hunter har släppts till Switch via tjänsten Expansion Pass. Men. Du når inte titlarna via den vanliga N64-appen. Istället tvingas du ladda ner en särskild "mature"-applikation där spelduon finns att lira. Inget för barnen, alltså.

Mature-appen för N64-spel har tidigare bara funnits i Japan, där Goldeneye 007 och Jet Force Gemini går att spela via den. Spel som vi i väst av någon anledning kan köra via vanliga appen.

Nintendo 64 dräller inte direkt av spel som riktas exklusivt mot en "mogen" publik, men ett spel vi definitivt kan räkna hit är Conker's Bad Fur Day. Huruvida spelet i sig är moget lämnar vi osagt.

Som du ser i trailern ovan släpps också GBA-klassikerna The Legend of Zelda: A Link to the Past and Four Swords och Metroid Zero Mission till Switch Onlines premium-tjänst.