Utvecklingen av Life by You lades dessvärre ner för ett par månader sedan, men det finns ett fåtal andra spel som ämnar knuffa ner The Sims från sin tron. Ett av dessa är Inzoi från PUBG-utvecklaren Krafton.

De planerar att släppa det i år, och i dag kommer vi att få ett smakprov. Det är inte en regelrätt demo, utan istället spelets karaktärsskapare som ska göras tillgänglig på Steam. Det gäller dock att vara på hugget, eftersom vi bara kommer att kunna använda den i fem dagar, fram till den 26 augusti.

Karaktärerna vi skapar kommer dock att sparas, så att vi senare kan använda dem när spelet släpps.