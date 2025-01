Det nya året är här, och Playstation Plus rivstartar med tre nya spel, som blir tillgängliga på alla prenumerationsnivåer den 7 januari.

Först ut är Need for Speed Hot Pursuit Remastered, som är den tillsnyggade versionen av det hyllade originalspelet, som släpptes för fyra år sedan. Som vanligt i NFS-serien vankas det tuffa race där pliten lägger sig i, och man kan även välja att spel som just polis för att sätta stopp för fartdårarna.

Vidare får vi det tvivelaktiga nöjet att spela Suicide Squad: Kill the Justice League, som blev rejält utskällt när det släpptes förra året, men kanske inte är riktigt lika värdelöst som många vill hävda. Kan vara värt att testa om man sitter på en PS Plus-prenumeration.

Avslutningsvis bjuds det på en modern klassiker, nämligen The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Det är originalspelet med snyggare grafik plus en massa nytt innehåll och hemligheter.