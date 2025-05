Vinterns The Game Awards avrundades med utannonseringen av Naughty Dogs nästa spel, som lämnar de jordnära äventyren och istället tar oss ut i rymden. Intergalactic: The Heretic Prophet heter det och ska utöver robotstryk även kretsa kring "tro och religion".

Men Naughty Dog har ett annat projekt på gång, vilket det har ryktats om tidigare. Högsta hönset Neil Druckmann gästade podden Press X to Continue i går och bekräftade då spelet ifråga, men denna gång kommer han inte att agera regissör för det. Istället beskriver han sig som en producent såväl som något av en mentor.

Vem som regisserar vet vi inte, men det har tidigare viskats om Shaun Escayg, som bland annat haft ledande roller i utvecklingen av The Last of US: Part I och Uncharted: The Lost Legacy, utöver att ha jobbat hos Crystal Dynamics.