Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av Creative som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

Sedan 1981 har Creative från Singapore utvecklat tekniska produkter som fokuserat på digital underhållning. Det började med ljudkort men i dag har företaget ett bredare anslag och utvecklar bland annat headsets med fokus på bra ljudkvalité. Den produkt som jag kommer att testa i den här recensionen är deras senaste headset Creative SXFI Gamer.

Visst hade det varit trevligt med ett headset som anpassar sig för just dig? Det är mycket diskussioner om machine learning, AI och andra framtidsklingande termer inom all form av teknologi i dag. Creative har därför försökt att föra in headsets i framtiden genom att erbjuda teknik som lovar att leverera en personligt anpassad ljudupplevelse. Den låda som jag får hem kommer i en snygg svartgrön design och det blixtrar i bakgrunden, kommer jag få en alldeles elektrisk upplevelse?

Om testpiloten

Välkommen till FZ:s testpiloter! FZ:s testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna entusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i gamingvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Erik Öhrner Användarnamn: @Mutumba

Registrerad: 2013

Plats: Stockholm

Specialitet: Spel, sport och film Det började med en svart låda från Japan som det spelades mycket på och framförallt var det den blåe igelkotten Sonic som fascinerade mest. Genom åren har Erik spelat på de allra flesta konsolerna och i tonåren hittade han även till PC-spelens underbara värld. Till favoritspelet räknas Final Fantasy VIII (Ja, inte VII!), då det var det första RPG-spelet som Erik spelade och klarade av. I övrigt gillar han sportspel och actionäventyr. På FZ registrerade han sig redan 2013, men det dröjde några år innan aktiviteten i forumet tog fart på allvar. Som många andra har Erik en gedigen backlog av spel och vänligt nog delar han även med sig av sina tankar och erfarenheter i medlemsrecensioner.

När jag väl öppnar lådan hittar jag följande: en löstagbar mikrofon, en USB Type-C-kabel samt en 3,5 mm-ljudkabel. Headsetet fungerar till PC, Mac, Playstation 4 och Nintendo Switch. I den här recensionen har headsetet använts till PC och Playstation 4.

Det är ett svart och stilrent headset som sitter bra på huvudet tack vare att headsetet kommer med ett grovt tilltaget reglage där det finns möjlighet att ställa in för att passa huvudformen på bästa sätt. Kåporna som omsluter öronen är gjorda i konstläder och vadderade med minnesskumkuddar vilket bidrar till en skön omslutning för öronen samtidigt som det sitter bra kring huvudet. Om jag rör på huvudet skakar inte headsetet alls. Dessvärre blir mina öron rejält varma efter en längre tids användning. Trots detta är komforten god och huruvida öron blir varma eller ej är troligen högst individuellt.

Specifikationer

Creative SXFI Gamer Anslutning USB Type-C-kabel 3,5 mm-kabel Kabellängd Ca. 159 cm 3,5 mm-kabel

Ca. 185 cm USB Type-C-kabeln Frekvens 20–20 000 Hz Impedans 32 ohm Ljudformat 2.0 / 5.1 / 7.1 24-bit / 96 kHz Knappar SXFI-knapp, RGB-knapp, volymkontroll, mute RGB 16,7 miljoner olika färger Mikrofon Frekvens: 100 – 16 000 Hz Impedans: < 2,2 kohm Känslighet: @ 1 kHz: –42 dB Tillbehör USB Type-C kabel i kevlar 3,5 mm-kabel Commandermic (löstagbar mikrofon) Manual Pris 129,99 euro (cirka 1 350 kronor)

Förberedelser och konfiguration

När jag letar runt i lådan finner jag ett informationsblad som förklarar att för att få ut maximal ljudkvalité av det här headsetet krävs det att en mobilapp laddas hem och därefter att koppla headsetet kopplas till mobiltelefonen. Creative kallar detta för SXFI-teknik och det är det som ska urskilja det här headsetet från alla andra genom att erbjuda dig en personligt anpassad ljudbild.

Framtidens teknik är här.

Genom att be någon annan att fotografera dina öron (hur skulle jag ha klarat av detta själv?) och sedan en avslutande bild på ansiktet skapar mobilappen en SXFI-profil som är unik till den som fotograferats. Profilen skall sedan föras över till ytterligare en app för PC eller Mac och till slut är jag redo att sätta på mig headsetet och komma igång.

Det är ett bökigt första intryck där mobilappen inte är alltför responsiv och som nämnt ovan är det troligen omöjligt att klara av att fotografera sina kroppsdelar på egen hand. Därför drog jag en lättnadens suck när jag insåg att desktop-appen var desto enklare att hantera. Det ska dock sägas att processen att fotografera och föra över sin ljudprofil fungerade, i övrigt var mobilappen ingenting som jag hade ett behov av att använda mig av.

Desktop-appen erbjuder en del förväntade inställningar, exempelvis en equalizer som ställer in ljudet så att det passar en viss låt eller för filmtittande. Det går också bra att skapa sina egna ljudprofiler genom att dra i olika reglage och ställa in ljusfärger som tonar headsetet i valfri kulör. Slutligen finns en setup-menyflik där det går att ställa in olika ljudformat i form av stereo-, 5.1- eller 7.1-ljud.

Jag hade inga problem med desktop-appen som fungerade mycket bättre än mobilditot. Det var inga konstigheter att välja en ljudprofil eller att ändra på ljusfärger. Allt som oftast räckte det dock gott med att ställa in SXFI för att få ut ett riktigt bra ljud, men det finns möjligheter att gå djupare än så för den som vill genom att leka med equalizer-profiler. SXFI kommer även med ett Battle-läge som är riktat mot actiontunga spel.

Headset-test

Med SXFI påslaget blir ljudbilden tydligare och rikare. Det är inte lika burkig känsla som när jag har det avslaget. Det är givetvis svårt att jämföra eftersom tanken är att min SXFI-profil ska vara unik för min huvudform. När läget är avslaget är ljudet tunnare medan när det är påslaget blir det ett tyngre ljud.

Battle-läget är desto mer intressant eftersom de gör att vissa ljud framhävs på ett tydligare sätt. Närvarokänslan och skott- samt positionsljud är väldigt tydligt, vilket gör att känslan av att vara där blir extra stark.

Jag valde att testa tre olika spel för att höra vad SXFI-tekniken är kapabel till. Till PC valde jag Overwatch samt Yakuza Kiwami 2 och till Playstation 4 The Last of Us Part II. Det spel där jag fick mest utav Battle-läget var till Overwatch där samarbete och miljöljud är väldigt viktigt. Dessutom har en del karaktärer i spelet skjutvapen som låter rejält. Möjligheten att höra en motståndare som smygandes kom upp bakifrån gjorde att jag fick ett klart övertag.

När det kommer till Kiwami 2 är fördelen av Battle-läget inte lika relevant. Det här är ett action-äventyrsspel där det finns gott om actionsekvenser men det är inte att jämföra med ett fps med konstant action. I det här spelet upplevde jag inte att det var någon större skillnad med det vanliga SXFI-läget jämfört med Battle-ditot.

Över till Playstation 4 och det stora spelet The Last of Us Part II. Det här är inte heller ett spel med konstant action och eftersom det är ett konsolspel finns det ingen möjlighet att byta mellan SXFI- och Battle-läget. Faktum är att när headsetet används till en konsol finns det ej någon möjlighet att använda sig av SXFI och det personanpassade ljudet uteblir. Det framgår heller inte om det är möjligt att ställa in SXFI när headsetet används till konsol. Hur som helst, det kanske är spelet som har en fantastisk ljudprofil för jag får samma närvarokänsla som när jag spelade Overwatch i de actiontunga sekvenserna. Att höra hur zombies rosslar och rycker sig fram i trånga utrymmen, varvat med väl valda pistolskott mot deras kranier, är en ruggig känsla.

När det kommer till användning av headsetet till PC kan det vara irriterande att USB-kabeln kommer åt kroppen eller headsetet och det skapar ett burkigt ljud. Visserligen är sladden i ett böjbart material men problemet uppstår ändå emellanåt. Detta är inget större problem till Playstation 4 där jag istället kopplar 3,5 mm-ljudkabeln direkt till handkontrollen. Då vilar inte kabeln längs sidan av headsetet och således blir det inte lika mycket kontakt som gör att det burkiga ljudet kan uppstå.

De knappar som sitter på headsetet är funktionella och gör sitt jobb men i och med att det är möjligt att utföra samma kommandon via desktop-appen valde jag i de allra flesta fall just appen före knapparna. Det kan vara svårt att orientera sig med de fysiska reglagen eftersom de sitter dolt för dig när headsetet är på huvudet. Något som är smart gjort är däremot att de har olika utformning så med lite mer erfarenhet bör det vara enklare att känna igen vilken knapp som gör vad.

Mikrofontest

Mikrofonen som kommer med headsetet går att ta av om så önskas och även sladden till mikrofonen är av böjbart material vilket gör det enkelt att hitta ett bra läge. Själva huvudet på mikrofonen är inte alltför stor vilket jag uppskattar då den helst inte ska ta alltför mycket plats. Rösten i sig blir lite ljusare än vad min röst är normalt vilket kan ha att göra med vad som står i beskrivningen, där det står att mikrofonen dämpar ljud för att just rösten skall gå igenom bruset och höras klart och tydligt.

Jag tycker att mikrofonen gör sitt jobb även om jag oftast inte använde den eller hade den inkopplad. Det är även lite konstigt att den har en röd lampa som signalerar att den är aktiv, vad jag förstår går detta inte att stänga av överhuvudtaget (till skillnad från headsetet där det går att välja att stänga av all form av RGB-ljussättning). Det hade snarare varit att föredra att mikrofonknappen inte lös när den var aktiv utan i så fall varnade för att den inte var det.

Sammanfattning

Det här är ett headset som är ett mycket bra alternativ för dig som gillar att spela förstapersonsskjutare och vill ligga steget före sin motståndare. Det sitter dessutom väldigt bra på huvudet och den nya SXFI-tekniken är faktiskt väldigt intressant och ger en annorlunda ljudbild än vad jag har upplevt med andra headset. Tyvärr framgår det inte helt vad SXFI-tekniken de facto gör vilket hade varit intressant att få mer kunskap kring.

Det är ett bra headset som Creative har utvecklat men det är ett problem att ventilationen inte är tillräckligt bra för att det ska vara bekvämt att använda under längre perioder. Dessutom är kabeln något som kan skava och hamna i vägen samt störa ljudbilden om den kommer i kontakt med kroppen. Battle-läget är både headsetets styrka samt svaghet, beroende på vilken typ av spel som liras. I actiontunga titlar fungerar det utmärkt men inte lika bra i andra genrer.

+ Väldigt bra ljud, skapar närvarokänsla

+ SXFI-läget fungerar faktiskt riktigt bra

+ Battle läget utmärkt för skjutarspel

+ Komfortabel design

- ... Men som gör att mina öron lätt blir varma efter ett tag

- Avsaknad av trådlöst läge

- Mobilappen inget vidare

Creative SXFI Gamer kostar cirka 1 350 kronor. Mer information om produkten finns på tillverkarens webbplats.