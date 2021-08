Natten till söndag gick årets FZ Community Summer Challenge i mål, och tack vare en formidabel spurt blev det rekord i år också. Det var definitivt inte självklart. I fjol var ju vi och världen med oss betydligt mer påverkade av en viss pandemi, och fler än någonsin satt hemma och spelade.

Rekordet från 2018 var 181 klarade spel, varav 165 unika. Rekordet blev 239 spel, varav 204 unika.

I år bidde det totalt 247 titlar, varav (den läckra siffran!) 222 unika. Jag skäms och bidrog inte alls i år, men skyller på att juli är min mesta jobbmånad varje år. Nästa år, då...! Bland de genomkörda spelen hittar vi både gammalt och nytt: Cyberpunk 2077, Psychonauts, Life is Strange, Mega Man 2, Call of the Sea, Phoenix Wright: Ace Attorney, Batman: Arkham Asylum, Duck Tales, Alice: Madness Returns, Halo 5, Death's Door, Resident Evil Village, Spiritfarer och många fler.