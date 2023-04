Release 12 maj 2023

Också Nintendo tycks ha lidit av Breath of the Wild-separationsångest då utvecklingen av uppföljaren startade redan 2017, strax efter releasen av föregångaren. Vi fick en teaser på E3 2019, ett storskaligt avtäckande på E3 2021, och ett tag trodde vi – och Nintendo – att releasen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom skulle ske i slutet av 2022. Så blev det inte, men snart är väntan över. 12 maj 2023 släpps det Switch-exklusiva äventyret, och blir först ut med en dyrare prissättning (upp 10 dollar, cirka 100 kronor) för Nintendo-spel.

Legenden om... ja, vadå?

Berättelsen i Zelda: Tears of the Kingdom är ett abstrakt pussel i dagsläget, som vi får försöka lägga med de få filmer vi fått (vilka kan räknas på en hand). I första teasern utforskar Zelda och Link underjordisk grotta där en mystisk död kropp svävar. När en spökvit hand greppar tag i liket startar en jordbävning. I de sista ögonblicken ser vi Hyrule Castle lyfta.

"En soldränkt värld fylld med svävande öar"

Nästa teaser, två år senare, tog vid ungefär där den förra slutade. Vi ser Zelda kastas ner i mörkret och en märklig kraft ta Links arm i besittning. Därefter kan vi anta att en tid passerar, för sedan ser vi Link utforska en soldränkt värld fylld med svävande öar. Vi kan anta att Hyrule Castle svävar någonstans här också...?

Äventyren fortsätter även i det Hyrule vi lärde känna i Breath of the Wild, men den handske och/eller omstöpta arm Link berikats med ger nya gameplay-möjligheter. Han vrider tillbaka tiden för föremål och kan ta sig genom tak. Här finns svävande farkoster och robusta bilar.

Allt detta ska vi få anledning att återkomma till.

Nintendo höll hårt i titeln länge, då den innehöll "storyledtrådar". Namnet Tears of the Kingdom avslöjades 2022 och att det rör sig om "revor" snarare än "tårar" har klargjorts. Men kanske finns det ändå en slags dubbeltydighet här? I första teasern såg vi hur Hyrule Castle och en landmassa lyfta och slitas ur marken – och därigenom skapa revor.

Kaoset härskar i Hyrule. Vi ser vågor av monster, en blodröd måne och en by som levde i Breath of the Wild men som nu tycks vara död. En röst uppmanar att alla ska utplånas.

Och någonstans långt borta hör vi tonerna till Zelda's Lullaby. Mästarsvärdet finns kvar, men i ett bedrövligt skick. Gobelänger berättar historien om – vad? Det är mycket vi ännu inte vet.

Är världen densamma som i Breath of the Wild?

Skyward Sword möter Breath of the Wild, om man så vill. Världen vi får i Tears of the Kingdom är densamma som i föregångaren – ish! Det är mycket som är sig likt på ytan, men halva grejen tycks vara de så kallade "Sky Islands". I likhet med storyn är det vissa oklarheter.

Att det är en öppen värld som den här gången också är vertikal kan vi dock slå fast.

Vi har fått se grottor skymta förbi. Är Breath of the Wilds shrines också tillbaka? Kanske. En ikon har skymtat på Links radar, men det är givetvis inget vattentätt bevis. Vi har inga som helst tecken på klassiska Zelda-dungeons, men det gör förstås inte att vi kan utesluta något. Vi får vänta och se.

Fokus har hittills legat på världen ovan och världen nedan, och hur Link reser mellan dessa och från en himlaö till en annan. Det är mycket möjligt att vissa Sky Islands kommer fungera som rena dungeons, då de verkar komma i alla möjliga former och storlekar.

Looygi Bros. har gjort en video som jämför BotW med TotK. Mycket sevärd!

Handsken är (eventuellt) mäktigare än svärdet

Den märkliga "handske" (eller om det är en deformerad arm) som tycks vara så tätt sammanflätad med storyn väger minst lika tung i spelet. Link kan vrida tillbaka föremåls rörelser med hjälp av den. Det gör att stenblock som fallit från skyn kan vridas tillbaka, och därmed bli en expresshiss till himlen. Eller varför inte låta stenbumlingar som fienden rullar mot dig rulla tillbaka rakt på dem? Den här förmågan kallas för "Recall".

"Ascend" gör att Link, bokstavligen, kan simma genom tak. Hur tjocka de är tycks inte spela någon roll. Hur stor räckvidd blir det? Det känns långsökt att man ska kunna ta sig ändå från marken upp till en svävande ö, men vi vet som sagt inte.

Det hade varit just likt Zelda om vi pö om pö låser upp nya och boostade förmågor till "mästarhandsken". Så som möjligheten att kunna crafta allt djärvare vapen och fordon.

Och på tal om detta...

Mulle Meck Link

Det fanns hästar och en dlc-hoj i Breath of the Wild, men möjligheter till fordon tycks ha ökat å det grövsta i uppföljaren. Det speciella är att Link bygger härligheterna för egen maskin, och vi har fått se luftballonger, motorbåtar, bilar och stilsäkra flygfarkoster skymta förbi. Vad kan vi bygga? Eller kanske hellre: vad kan vi inte bygga? Vilka begränsningar har vi?

Craftigen löper som en röd tråd genom Tears of the Kingdom, och det är en bit som någon månad innan release fått en del kritik. Det har sagts att crafting inte hör hemma i Zelda-spel.

I en gameplay-demo från Eiji Aonuma är det tvivelsutan crafting i centrum. Vapenslitaget finns kvar men genom att klistra samman två svagare vapen kan du få ett som är större än summan av sina två delar. En trädgren och stenbumling blir en hammare, och du kan bygga vapen ("fuse") med längre räckvidd.

Gå vart du vill, var melodin i Breath of the Wild. Här gäller också: bygg vad du vill.

Målsökande pilar, isiga diton, sköldar med puffsvampar som är en slags rökbomber. Det finns kraft i den här craftingen. Kommer spelarna slutligen ta den till sig? Återstår att se.

Ett Switch-farväl

"Nintendo har varit duktiga på att under ganska många år avslöja ganska lite"

Allt vi vet om Zelda: Tears of the Kingdom, eller: allt vi tror oss veta. Nintendo har varit duktiga på att under ganska många år avslöja ganska lite. Vad som dock är fakta: Breath of the Wild släpptes samtidigt som Nintendo Switch. En magnifik startpunkt.

Sex år senare släpps Tears of the Kingdom och även om Nintendo kommer släppa några titlar ytterligare känns det som om detta är det sista riktigt stora. En svanesång för Switch.

Och det känns inte som om Nintendo nöjer sig med vilken avskedsföreställning som helst. Switch har sålt i 122 miljoner exemplar (hittills). Nu ska den osannolika säcken knytas ihop.

Har vi missat något? Hojta i kommentarsfältet så fyller vi på artikeln allteftersom!