Varje nytt spelår är en gåta. Vi kan tro, hoppas och längta – men vi kan inte veta. När 2022 blev 2023 hoppades vi men vi kunde inte veta att Baldur's Gate 3, Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Dave the Diver och många, många fler skulle göra det till ett monumentalt spelår.

Nu har 2023 blivit 2024 och nyfiket gläntar vi på dörren. Enligt klassisk speltradition är det en diger lista med spel vi tittar på – 50 stycken! – och bland dessa finns sannolikt både guldklimpar och plumpar. Favoritfall och uppstickare. Vi kan inte veta, och det är ju också lite av tjusningen.

Gott nytt spelår, bästa FZ-läsare!

Alone in the Dark Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 20 mars "Ett spel som onekligen behöver medvind" Originalet i all ära, efter det har vi haft trettio ganska svåra år för en av skräckgenrens urmödrar. I årets Alone in the Dark (som heter just detta) har man fattat beslutet att vrida klockan tillbaka. Ish? Även om man tar avstamp i originalet från 1992 inspireras man också av Capcoms rysliga remake av Resident Evil 2. Pennan har Amnesia- och Soma-vana. Seriens skapare, Frédérick Raynal, har gett sin välsignelse. Det är tre bra saker för ett spel som onekligen behöver medvind. I mars får vi om vinden vänt, om spelet inte försenas (igen).

Ara: History Untold

Pc

Release: 2024

Sedan urminnes tider har Civilization mer eller mindre stått utan konkurrens. Men. Saker har börjat röra på sig. Humankind blev kanske absolut inte den Civ-dödare det ville vara, men var ändå ett habilt försök. Ara: History Untold är nästa utmanare. Det handlar om att skapa och föra sin nation genom en alternativ historia, och det finns en del Firaxis-talang bakom spakarna. Till skillnad från strikt turordningsbaserade Civ sker rundorna i Ara parallellt, där man tvingas tänka i flera steg. Om det är en stark nog usp återstår att se.

► Ara var ett många spel vi såg på Gamescom.

Arc Raiders Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 2024?

Det vankades shadow drop under Game Awards då Embark släppte The Finals. Gott så. Nu väntar vi ivrigt på att få se var deras nästa spel tar vägen: Arc Raiders. Den här gången skiftar man till tredjeperson och en extraction-skjutare i en "dödlig" framtid. En stängd beta hölls i somras och intrycken från den är av blandad karaktär. Det återstår att se hur (om?) Patrick Söderlund-studion rör om i pvpve-grytan. Ett potentiellt orosmoln är den enorma betasuccén för The Finals. Kanske stal det resurser från Arc? Vi får väl se.

Ark 2

Pc, Xbox Series X|S

Release: sent 2024 (early access)

Att 2023 skulle gå om intet för Ark 2 stod klart tidigt under året. Under hösten har det stökat kring Ark-remastern, men förhoppningsvis kan Studio Wildcard göra som kungen (vända blad) och rikta alla ansträngningar mot Ark 2.

Releasen som sker i slutet av året är av early access-snitt och vi ska vänta oss en evolution av Ark-receptet i en värld där människor och dinosaurier kämpar om dominans. Allt under Vin Diesels vakande öga, som spelar legendariska hjälten Santiago. Det kan bli en upplevelse.

Baby Steps

Pc, Playstation 5

Release: 2024

Varför gå när man kan tulta? Detta är den märkligaste promenadsimulatorn vi sett. Baby Steps handlar om att sätta en fot framför den andra vilket är svårare än du tror då du manuellt måste styra stegen var för sig. Slipprig lera? Check. Smala broar? Check. Branta backar? Aj som fan!

Banishers: Ghosts of New Eden Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 13 februari

Att ständigt kalla Don't Nod för Life is Strange-studion är inte helt rättvist, då Don't Nod även är Vampyr-, Tell Me Why-, och Jusant-studion. Inom kort också: Banishers-studion. "Hur kan Red fördriva den han älskar mest?" Man kan inte undgå att känna vissa A Plague Tale-vibbar. En värld som är vår egen, men som förhöjs med fantasy. Och så en duo i huvudrollen med känslomässigt höga insatser. Ja, man kan säga att Antea och Red redan förlorat. Antea är död och hennes partner (på flera sätt än ett) är ensam kvar i livet. Hon är dock alltid med honom, vilket är logiskt då de två verkar som spökjägare. Att vara det hon avskyr mest, ett spöke, blir komplicerat. Och hur kan Red fördriva den han älskar mest? Banishers ställer inte bara svåra frågar, utan också omöjliga.

Black Myth: Wukong

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 20 augusti

Utseendet är inte allt, men för Black Myth: Wukong var looken ett lyckokast. Uppmärksamheten blev omedelbar och fick teamet – och spelet! – att växa.

Actionrollspelet är inte bara tekniskt kompetent utan även en estetisk läckerbit. Stöpt i kinesisk mytologi och baserat på Färden till Västern från 1592 ser Black Myth ut att bli någon särdeles speciellt. Hur (och hur kul) det faktiskt blir att spela är frågetecknet. Oprövad studio, stora ambitioner. Spänningen stiger.

Diablo IV: Vessel of Hatred Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: sent 2024 "Vi vet ännu mycket lite om Vessel of Hatred" Inför 2023 var det årets i särklass mest efterlängtade spel på FZ. Också under 2024 fortsätter Diablo IV vara en djävulskt het potatis. Första (knappast sista) expansionen släpps mot slutet av året. Vi vet ännu mycket lite om Vessel of Hatred men trailern ger oss djupa djungler, präktiga pyramider och en röst som måste tillhöra Mephisto. Vilka blir nyheterna? Hur tas de emot? Och hur många lyckas Blizzard göra nöjda den här gången?

Dragon Age: Dreadwolf

Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 2024?

Tiotusenkronorsfrågan: kommer Dragon Age: Dreadwolf släppas under året? Vi vet inte, men någon gång ska ju fjärde delen i Dragon Age-sagan släppas. Varför inte under 2024? Det finns vissa saker som tyder på detta, och i slutet av året fyller Dragon Age: Inquisition 10 år.

Orosmoln finns. Bioware har inte gett oss något riktigt bra på åratal. Faktum är att de inte gett oss något nytt spel sedan 2019. Det hette Anthem. Nästa Dragon Age har haft en skakig resa med gott om olika viljor bakom spakarna och rejält med manfall. Läckt material har visat något God of War-likt, vilket ju kan vara en bra sak. Men. Dragon Age är inte God of War.

Sedan vi första gången fick se Dragon Age: Dreadwolf för över fem år sedan tycks det ha mullrat och stormat bakom kulisserna. Ibland lyckas dock skakiga spel bygga sig en stadig grund. I sommar ska spelet till sist avtäckas på riktigt, och då får vi förhoppningsvis en hint om detta blir en solskenshistoria. Trots allt.